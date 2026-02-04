https://ria.ru/20260204/rubio-2072295753.html
США готовы ко встрече с представителями Ирана, сообщил Рубио
США готовы ко встрече с представителями Ирана, сообщил Рубио - РИА Новости, 04.02.2026
США готовы ко встрече с представителями Ирана, сообщил Рубио
США готовы ко встрече с представителями Ирана, но готовы также и к тому, что Тегеран может передумать, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T18:56:00+03:00
2026-02-04T18:56:00+03:00
2026-02-04T19:04:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072294937_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ffe0aacb8be71a88595ceeb20766c42a.jpg
https://ria.ru/20260204/iran-2072280480.html
иран
тегеран (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072294937_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_067f187803aad710459f57d582ab8d32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, тегеран (город), сша, марко рубио
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Марко Рубио
США готовы ко встрече с представителями Ирана, сообщил Рубио
Рубио: США готовы ко встрече с Ираном и к тому, что Тегеран может передумать