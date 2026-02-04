Рейтинг@Mail.ru
18:56 04.02.2026 (обновлено: 19:04 04.02.2026)
США готовы ко встрече с представителями Ирана, сообщил Рубио
США готовы ко встрече с представителями Ирана, сообщил Рубио
США готовы ко встрече с представителями Ирана, сообщил Рубио

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. США готовы ко встрече с представителями Ирана, но готовы также и к тому, что Тегеран может передумать, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Если иранцы захотят встретиться, мы готовы. Они выражали заинтересованность во встрече и обсуждениях. Если они передумают, мы тоже не против", - сказал он журналистам.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Переговоры США и Ирана вряд ли дадут результат, пишет WSJ
