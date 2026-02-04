https://ria.ru/20260204/rubio-2072295076.html
Число спорных вопросов по Украине существенно сократилось, заявил Рубио
Количество спорных вопросов украинского урегулирования значительно сократилось, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T18:53:00+03:00
2026-02-04T18:53:00+03:00
2026-02-04T19:06:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
марко рубио
украина
сша
россия
Число спорных вопросов по Украине существенно сократилось, заявил Рубио
