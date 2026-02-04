Рейтинг@Mail.ru
Число спорных вопросов по Украине существенно сократилось, заявил Рубио - РИА Новости, 04.02.2026
18:53 04.02.2026 (обновлено: 19:06 04.02.2026)
Число спорных вопросов по Украине существенно сократилось, заявил Рубио
Число спорных вопросов по Украине существенно сократилось, заявил Рубио
Количество спорных вопросов украинского урегулирования значительно сократилось, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 04.02.2026
в мире
украина
сша
россия
марко рубио
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, россия, марко рубио
В мире, Украина, США, Россия, Марко Рубио
Число спорных вопросов по Украине существенно сократилось, заявил Рубио

Рубио заявили о значительном сокращении числа спорных вопросов по Украине

© REUTERS / Jonathan Ernst
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на мероприятии, посвященном критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне. 4 февраля 2026
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на мероприятии, посвященном критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне. 4 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на мероприятии, посвященном критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне. 4 февраля 2026
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Количество спорных вопросов украинского урегулирования значительно сократилось, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио.
"Если сравнить перечень нерешенных вопросов, стоящих в это же время в прошлом году, и перечень вопросов, которые остаются нерешенными сейчас, с точки зрения достижения мирного соглашения между Украиной и Россией, то этот список существенно сократился", - сказал Рубио на мероприятии в госдепе, отвечая на вопрос по конфликту на Украине.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Лавров высказался о переговорах с украинской стороной в ОАЭ
В мире
Украина
США
Россия
Марко Рубио
 
 
