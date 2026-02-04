Рейтинг@Mail.ru
Рубио назвал факт переговоров в Абу-Даби хорошей новостью
18:45 04.02.2026 (обновлено: 23:03 04.02.2026)
Рубио назвал факт переговоров в Абу-Даби хорошей новостью
Рубио назвал факт переговоров в Абу-Даби хорошей новостью - РИА Новости, 04.02.2026
Рубио назвал факт переговоров в Абу-Даби хорошей новостью
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что факт переговоров в Абу-Даби сам по себе является хорошей новостью. РИА Новости, 04.02.2026
абу-даби
Абу-Даби
Рубио назвал факт переговоров в Абу-Даби хорошей новостью

Рубио: факт переговоров в ОАЭ по Украине является хорошей новостью

Госсекретарь США Марко Рубио выступает на мероприятии, посвященном критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне. 4 февраля 2026
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на мероприятии, посвященном критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне. 4 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на мероприятии, посвященном критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне. 4 февраля 2026
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что факт переговоров в Абу-Даби сам по себе является хорошей новостью.
"Что касается переговоров там - сегодня и завтра - в Абу-Даби, хорошая новость заключается в том, что впервые за очень долгое время технические военные группы и с украинской, и с российской стороны проводят встречу", - сказал Рубио на мероприятии в госдепе, посвященном критически важным минералам.
Первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошел 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов в закрытом формате, без прессы. Второй раунд трехсторонних переговоров по Украине стартовал в среду.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Рубио назвал наиболее сложные темы в переговорах по Украине
Вчера, 18:47
 
