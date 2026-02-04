https://ria.ru/20260204/rubio-2072293032.html
Рубио назвал факт переговоров в Абу-Даби хорошей новостью
Рубио назвал факт переговоров в Абу-Даби хорошей новостью - РИА Новости, 04.02.2026
Рубио назвал факт переговоров в Абу-Даби хорошей новостью
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что факт переговоров в Абу-Даби сам по себе является хорошей новостью. РИА Новости, 04.02.2026
Рубио назвал факт переговоров в Абу-Даби хорошей новостью
Рубио: факт переговоров в ОАЭ по Украине является хорошей новостью