https://ria.ru/20260204/rubio-2072292703.html
Рубио не смог сообщить новых сведений о судьбе ДСНВ
Рубио не смог сообщить новых сведений о судьбе ДСНВ - РИА Новости, 04.02.2026
Рубио не смог сообщить новых сведений о судьбе ДСНВ
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что пока не может дать никаких новых сведений о судьбе истекающего Договора о стратегических наступательных вооружениях... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T18:44:00+03:00
2026-02-04T18:44:00+03:00
2026-02-04T18:54:00+03:00
договор снв-3
сша
марко рубио
владимир путин
дмитрий песков
москва
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072294351_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d685fe1330a112dc1b3bd30612f23a11.jpg
https://ria.ru/20260204/zakharova-2072233096.html
сша
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072294351_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1c913dca5d8ad2a6efec22c56d4aeca7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
договор снв-3, сша, марко рубио, владимир путин, дмитрий песков, москва, россия, в мире
Договор СНВ-3, США, Марко Рубио, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Москва, Россия, В мире
Рубио не смог сообщить новых сведений о судьбе ДСНВ
Рубио заявил, что не может сообщить новых сведений о судьбе истекающего ДСНВ