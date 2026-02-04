Рейтинг@Mail.ru
Рубио не смог сообщить новых сведений о судьбе ДСНВ - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 04.02.2026 (обновлено: 18:54 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/rubio-2072292703.html
Рубио не смог сообщить новых сведений о судьбе ДСНВ
Рубио не смог сообщить новых сведений о судьбе ДСНВ - РИА Новости, 04.02.2026
Рубио не смог сообщить новых сведений о судьбе ДСНВ
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что пока не может дать никаких новых сведений о судьбе истекающего Договора о стратегических наступательных вооружениях... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T18:44:00+03:00
2026-02-04T18:54:00+03:00
договор снв-3
сша
марко рубио
владимир путин
дмитрий песков
москва
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072294351_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d685fe1330a112dc1b3bd30612f23a11.jpg
https://ria.ru/20260204/zakharova-2072233096.html
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072294351_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1c913dca5d8ad2a6efec22c56d4aeca7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
договор снв-3, сша, марко рубио, владимир путин, дмитрий песков, москва, россия, в мире
Договор СНВ-3, США, Марко Рубио, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Москва, Россия, В мире
Рубио не смог сообщить новых сведений о судьбе ДСНВ

Рубио заявил, что не может сообщить новых сведений о судьбе истекающего ДСНВ

© REUTERS / Jonathan ErnstГоссекретарь США Марко Рубио выступает на мероприятии, посвященном критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне. 4 февраля 2026
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на мероприятии, посвященном критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне. 4 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на мероприятии, посвященном критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне. 4 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что пока не может дать никаких новых сведений о судьбе истекающего Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с Россией.
«
"У меня сейчас нет никаких объявлений по поводу ДСНВ", - сказал Рубио на мероприятии в госдепе, посвященном по критически важным минералам, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Срок действия Договора по ограничению стратегических наступательных вооружений между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) истекает 5 февраля. Президент России Владимир Путин объявлял о готовности РФ придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после истечения договора. Эта инициатива по-прежнему "на столе", но ответ от США Москва пока не получила, сообщил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
МИД в ближайшее время опубликует материал по истечению срока действия ДСНВ
Вчера, 15:30
 
Договор СНВ-3СШАМарко РубиоВладимир ПутинДмитрий ПесковМоскваРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала