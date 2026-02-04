https://ria.ru/20260204/rossiyanin-2072249164.html
Парализованного на Пхукете российского туриста эвакуировали на родину
Парализованного на Пхукете российского туриста эвакуировали на родину
Парализованного на Пхукете российского туриста эвакуировали на родину
Россиянин Евгений Шеин, которого разбил полный паралич во время отдыха на Пхукете из-за синдрома Гийена-Баре после инфекционного заболевания, эвакуирован на... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T16:16:00+03:00
2026-02-04T16:16:00+03:00
2026-02-04T16:30:00+03:00
Парализованного на Пхукете российского туриста эвакуировали на родину
РИА Новости: парализованного на Пхукете Евгения Шеина эвакуировали на родину
БАНГКОК (Таиланд), 4 фев – РИА Новости. Россиянин Евгений Шеин, которого разбил полный паралич во время отдыха на Пхукете из-за синдрома Гийена-Баре после инфекционного заболевания, эвакуирован на родину и уже находится в областной больнице Новосибирска, сообщила РИА Новости лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде и администратор паблика "Паттайя от А до Я" в таиландских социальных сетях Светлана Шерстобоева.
Ранее сообщалось, что семья парализованного россиянина собрала часть денег на медицинскую эвакуацию, однако в прошлую субботу страховая компания прекратила оплату лечения Шеина, которое обходилось примерно в тысячу долларов в сутки.
«
"Вчера Евгений, его жена и ребенок вылетели наконец в Россию
. Из Москвы
на Пхукет
прилетел врач реаниматолог, который курировал пациента в полете. Эвакуацию организационно сопровождала компания "МедАэроСервис", она согласовала установку носилок в салоне лайнера "Аэрофлота
" и организовала покупку билетов. Сейчас Евгений уже находится в областной больнице Новосибирска
", - сообщила она.