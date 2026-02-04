Рейтинг@Mail.ru
Парализованного на Пхукете российского туриста эвакуировали на родину - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 04.02.2026 (обновлено: 16:30 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/rossiyanin-2072249164.html
Парализованного на Пхукете российского туриста эвакуировали на родину
Парализованного на Пхукете российского туриста эвакуировали на родину - РИА Новости, 04.02.2026
Парализованного на Пхукете российского туриста эвакуировали на родину
Россиянин Евгений Шеин, которого разбил полный паралич во время отдыха на Пхукете из-за синдрома Гийена-Баре после инфекционного заболевания, эвакуирован на... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T16:16:00+03:00
2026-02-04T16:30:00+03:00
пхукет (остров)
таиланд
в мире
аэрофлот
новосибирск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154886/49/1548864925_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_247c78cb8f1338678e9ab0d09aa0dbeb.jpg
https://ria.ru/20260203/opasnost-2071842242.html
пхукет (остров)
таиланд
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154886/49/1548864925_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00fb506efee10893ae07297e43009886.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пхукет (остров), таиланд, в мире, аэрофлот, новосибирск
Пхукет (остров), Таиланд, В мире, Аэрофлот, Новосибирск
Парализованного на Пхукете российского туриста эвакуировали на родину

РИА Новости: парализованного на Пхукете Евгения Шеина эвакуировали на родину

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта на острове Пхукет
Здание международного аэропорта на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Здание международного аэропорта на острове Пхукет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГКОК (Таиланд), 4 фев – РИА Новости. Россиянин Евгений Шеин, которого разбил полный паралич во время отдыха на Пхукете из-за синдрома Гийена-Баре после инфекционного заболевания, эвакуирован на родину и уже находится в областной больнице Новосибирска, сообщила РИА Новости лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде и администратор паблика "Паттайя от А до Я" в таиландских социальных сетях Светлана Шерстобоева.
Ранее сообщалось, что семья парализованного россиянина собрала часть денег на медицинскую эвакуацию, однако в прошлую субботу страховая компания прекратила оплату лечения Шеина, которое обходилось примерно в тысячу долларов в сутки.
«
"Вчера Евгений, его жена и ребенок вылетели наконец в Россию. Из Москвы на Пхукет прилетел врач реаниматолог, который курировал пациента в полете. Эвакуацию организационно сопровождала компания "МедАэроСервис", она согласовала установку носилок в салоне лайнера "Аэрофлота" и организовала покупку билетов. Сейчас Евгений уже находится в областной больнице Новосибирска, где будет проходить лечение и реабилитацию", - сообщила она.
Вид на город Вунгтау - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Туристов из России предупредили об опасности вьетнамских сколопендр и медуз
3 февраля, 06:20
 
Пхукет (остров)ТаиландВ миреАэрофлотНовосибирск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала