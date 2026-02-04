Парализованного на Пхукете российского туриста эвакуировали на родину

БАНГКОК (Таиланд), 4 фев – РИА Новости. Россиянин Евгений Шеин, которого разбил полный паралич во время отдыха на Пхукете из-за синдрома Гийена-Баре после инфекционного заболевания, эвакуирован на родину и уже находится в областной больнице Новосибирска, сообщила РИА Новости лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде и администратор паблика "Паттайя от А до Я" в таиландских социальных сетях Светлана Шерстобоева.