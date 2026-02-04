В МИД России прокомментировали истечение сроков ДСНВ

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Россия исходит из того, что стороны ДСНВ больше не связаны обязательствами и симметричными декларациями, а также центральными количественными показателями по ДСНВ, заявил российский Россия исходит из того, что стороны ДСНВ больше не связаны обязательствами и симметричными декларациями, а также центральными количественными показателями по ДСНВ, заявил российский МИД.

"В сложившихся обстоятельствах исходим из того, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями в контексте Договора, включая его центральные положения, и в принципиальном плане вольны в выборе своих последующих шагов", - говорится в заявлении.

Уточняется, что ранее с приостановлением действия ДСНВ в феврале 2023 года Россия заявила о намерении добровольно сохранять приверженность содержащимся в нем центральным количественным ограничениям на регламентируемые им вооружения до завершения жизненного цикла Договора в феврале 2026 года

Срок действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ -3) истекает 5 февраля 2026 года. Президент России Владимир Путин объявлял о готовности РФ придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после истечения договора. Эта инициатива по-прежнему "на столе", но ответ от США Москва пока не получила, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.