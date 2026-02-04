Российская делегация вернулась в отель после переговоров в Абу-Даби

АБУ-ДАБИ, 4 фев - РИА Новости. Российская делегация вернулась в отель после переговоров в формате трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов, передает корреспондент РИА Новости.