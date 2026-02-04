Рейтинг@Mail.ru
Российская делегация вернулась в отель после переговоров в Абу-Даби - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 04.02.2026 (обновлено: 19:06 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/rossiya-2072287530.html
Российская делегация вернулась в отель после переговоров в Абу-Даби
Российская делегация вернулась в отель после переговоров в Абу-Даби - РИА Новости, 04.02.2026
Российская делегация вернулась в отель после переговоров в Абу-Даби
Российская делегация вернулась в отель после переговоров в формате трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T18:14:00+03:00
2026-02-04T19:06:00+03:00
абу-даби
украина
мирный план сша по украине
россия
оаэ
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072272862_0:9:863:494_1920x0_80_0_0_77406fb61fff5aed8a4d6a2d3def4764.jpg
https://ria.ru/20260204/axios-2072283150.html
абу-даби
украина
россия
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072272862_96:0:767:503_1920x0_80_0_0_be02a3cb2299bb997cd341259ea15e7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абу-даби, украина, мирный план сша по украине, россия, оаэ, дмитрий песков, в мире
Абу-Даби, Украина, Мирный план США по Украине, Россия, ОАЭ, Дмитрий Песков, В мире
Российская делегация вернулась в отель после переговоров в Абу-Даби

Российская делегация вернулась в отель после переговоров по Украине в Абу-Даби

© РИА Новости / МИД ОАЭ | Перейти в медиабанкРоссийская делегация участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби
Российская делегация участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / МИД ОАЭ
Перейти в медиабанк
Российская делегация участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АБУ-ДАБИ, 4 фев - РИА Новости. Российская делегация вернулась в отель после переговоров в формате трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов, передает корреспондент РИА Новости.
Кортеж проследовал на территорию отеля, где остановилась российская делегация на время работы в Абу-Даби.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что работа трехсторонней группы в столице ОАЭ начнется в среду.
Новый раунд переговоров представителей РФ, США и Украины по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби запланирован на 4-5 февраля. Предыдущие переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности в Абу-Даби продлились два дня - 23-24 января.
Украинская делегация участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Украина назвала переговоры в Абу-Даби продуктивными, сообщают СМИ
Вчера, 18:00
 
Абу-ДабиУкраинаМирный план США по УкраинеРоссияОАЭДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала