Россия примет меры против попыток НАТО проецировать силу, заявила Жданова - РИА Новости, 04.02.2026
16:44 04.02.2026 (обновлено: 17:23 04.02.2026)
Россия примет меры против попыток НАТО проецировать силу, заявила Жданова
в мире
россия
вена
юлия жданова
нато
обсе
в мире, россия, вена, юлия жданова, нато, обсе
В мире, Россия, Вена, Юлия Жданова, НАТО, ОБСЕ
Флаг России
Флаг России . Архивное фото
ВЕНА, 4 фев - РИА Новости. Россия примет меры, чтобы "обнулить" попытки НАТО проецировать силу в ее направлении, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Российская Федерация как ответственная мировая держава последовательно придерживается курса на недопущение прямого военного столкновения", - сказала Жданова, выступая в среду на 1126-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в австрийской столице.
Однако, по словам главы делегации РФ, генерируемые альянсом прямые риски и угрозы безопасности неизбежно учитываются в военном строительстве российской стороны и в планировании в области обороны.
"Безопасность России при любых сценариях будет гарантированно обеспечена. Необходимые для этого меры уже принимаются и будут приниматься, чтобы обнулить все потуги блока проецировать силу в направлении нашей страны. Не удивляйтесь и не говорите, что вас об этом не предупреждали", - заключила дипломат.
В миреРоссияВенаЮлия ЖдановаНАТООБСЕ
 
 
