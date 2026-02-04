Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили десять единиц техники ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 04.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 04.02.2026
ВС России уничтожили десять единиц техники ВСУ в Запорожской области
ВС России уничтожили десять единиц техники ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 04.02.2026
ВС России уничтожили десять единиц техники ВСУ в Запорожской области
ВС РФ при освобождении населенного пункта Староукраинка в Запорожской области взяли под контроль важный район обороны противника площадью более пяти квадратных... РИА Новости, 04.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили десять единиц техники ВСУ в Запорожской области

ВС России уничтожили десять единиц техники ВСУ при освобождении Староукраинки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. ВС РФ при освобождении населенного пункта Староукраинка в Запорожской области взяли под контроль важный район обороны противника площадью более пяти квадратных километров, уничтожили много личного состава и до десяти единиц техники, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Штурмовые подразделения гвардейского 114-го полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии освободили населенный пункт Староукраинка Запорожской области. Под контроль перешел важный район обороны противника площадью более пяти квадратных километров", - говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что в ходе активных боев военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили большое количество личного состава ВСУ, до десяти единиц различной техники, а также до 15 тяжелых гексакоптеров.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действия "Днепра" за сутки
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала