ВС России уничтожили десять единиц техники ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. ВС РФ при освобождении населенного пункта Староукраинка в Запорожской области взяли под контроль важный район обороны противника площадью более пяти квадратных километров, уничтожили много личного состава и до десяти единиц техники, сообщило журналистам Минобороны РФ.