ВС России уничтожили десять единиц техники ВСУ в Запорожской области
ВС России уничтожили десять единиц техники ВСУ в Запорожской области
ВС РФ при освобождении населенного пункта Староукраинка в Запорожской области взяли под контроль важный район обороны противника площадью более пяти квадратных... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T15:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
ВС России уничтожили десять единиц техники ВСУ в Запорожской области
