Тело экс-главы "Уралкалия" перевезут с Кипра в Россию, сообщил источник
Тело экс-главы "Уралкалия" перевезут с Кипра в Россию, сообщил источник - РИА Новости, 04.02.2026
Тело экс-главы "Уралкалия" перевезут с Кипра в Россию, сообщил источник
Тело экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера будет перевезено с Кипра в Москву, прощание и похороны пройдут в столице, сообщил РИА Новости знакомый... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T14:36:00+03:00
2026-02-04T14:36:00+03:00
2026-02-04T14:40:00+03:00
2026
Тело экс-главы "Уралкалия" перевезут с Кипра в Россию, сообщил источник
Тело экс-главы "Уралкалия" Баумгертнера перевезут с Кипра в Россию