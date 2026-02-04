Рейтинг@Mail.ru
Тело экс-главы "Уралкалия" перевезут с Кипра в Россию, сообщил источник - РИА Новости, 04.02.2026
14:36 04.02.2026 (обновлено: 14:40 04.02.2026)
Тело экс-главы "Уралкалия" перевезут с Кипра в Россию, сообщил источник
Тело экс-главы "Уралкалия" перевезут с Кипра в Россию, сообщил источник
Тело экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера будет перевезено с Кипра в Москву, прощание и похороны пройдут в столице, сообщил РИА Новости знакомый... РИА Новости, 04.02.2026
кипр
москва
владислав баумгертнер
уралкалий
россия
в мире
кипр
москва
россия
кипр, москва, владислав баумгертнер, уралкалий, россия, в мире
Кипр, Москва, Владислав Баумгертнер, Уралкалий, Россия, В мире
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБывший генеральный директор ОАО "Уралкалий" Владислав Баумгертнер
© РИА Новости / Евгений Биятов
Бывший генеральный директор ОАО "Уралкалий" Владислав Баумгертнер. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Тело экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера будет перевезено с Кипра в Москву, прощание и похороны пройдут в столице, сообщил РИА Новости знакомый российского бизнесмена Алексей Дозорцев.
"Конечно. Прощание и похороны будут в Москве", - сказал он, отвечая на вопрос, перевезут ли тело в Москву.
Он добавил, что дата похорон станет известна, как будут подготовлены все документы на Кипре и тело доставят в столицу.
Экс-гендиректор ОАО Уралкалий Владислав Баумгертнер - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Друг Баумгертнера назвал основную версию гибели экс-главы "Уралкалия"
15 января, 15:48
 
КипрМоскваВладислав БаумгертнерУралкалийРоссияВ мире
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
