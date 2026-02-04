https://ria.ru/20260204/rossiya-2072190005.html
В России за вторжение в Курскую область осудили более 400 боевиков ВСУ
В России за вторжение в Курскую область осудили более 400 боевиков ВСУ - РИА Новости, 04.02.2026
В России за вторжение в Курскую область осудили более 400 боевиков ВСУ
Более 400 боевиков вооруженных формирований Украины (ВФУ) осуждены в России за вторжение в Курскую область, сообщил заместитель главного военного прокурора РФ... РИА Новости, 04.02.2026
В России за вторжение в Курскую область осудили более 400 боевиков ВСУ
Девятко: более 400 боевиков ВСУ осудили в России за вторжение в Курскую область
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более 400 боевиков вооруженных формирований Украины (ВФУ) осуждены в России за вторжение в Курскую область, сообщил заместитель главного военного прокурора РФ Александр Девятко.
Девятко, выступая на пленарном заседании международного академического юридического форума "Военное право во имя победы", рассказал, что с участием военных прокуроров суды общей юрисдикции и военные суды вынесли приговоры более чем 600 представителям ВФУ.
"Более 400 из названного числа - это лица, осужденные за террористическое вторжение на территорию Курской области
. Все приговоры постановлены", - рассказал заместитель главного военного прокурора.