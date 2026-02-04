В России за вторжение в Курскую область осудили более 400 боевиков ВСУ

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более 400 боевиков вооруженных формирований Украины (ВФУ) осуждены в России за вторжение в Курскую область, сообщил заместитель главного военного прокурора РФ Александр Девятко.

Девятко, выступая на пленарном заседании международного академического юридического форума "Военное право во имя победы", рассказал, что с участием военных прокуроров суды общей юрисдикции и военные суды вынесли приговоры более чем 600 представителям ВФУ.