Специальная военная операция на Украине
 
13:49 04.02.2026 (обновлено: 13:52 04.02.2026)
В России за вторжение в Курскую область осудили более 400 боевиков ВСУ
В России за вторжение в Курскую область осудили более 400 боевиков ВСУ

Девятко: более 400 боевиков ВСУ осудили в России за вторжение в Курскую область

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более 400 боевиков вооруженных формирований Украины (ВФУ) осуждены в России за вторжение в Курскую область, сообщил заместитель главного военного прокурора РФ Александр Девятко.
Девятко, выступая на пленарном заседании международного академического юридического форума "Военное право во имя победы", рассказал, что с участием военных прокуроров суды общей юрисдикции и военные суды вынесли приговоры более чем 600 представителям ВФУ.
"Более 400 из названного числа - это лица, осужденные за террористическое вторжение на территорию Курской области. Все приговоры постановлены", - рассказал заместитель главного военного прокурора.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Суд заочно рассмотрит дело наемника из Испании, воевавшего за ВСУ
29 января, 11:43
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская область
 
 
