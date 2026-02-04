https://ria.ru/20260204/rossiya-2072175522.html
Россия признательна США за усилия по урегулированию, заявил Песков
Москва признательна Вашингтону за усилия по поиску урегулирования на Украине, в том числе в организации трехсторонних переговоров, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.02.2026
Россия признательна США за усилия по урегулированию, заявил Песков
Песков: Россия признательна США за усилия по поиску урегулирования