11:29 04.02.2026 (обновлено: 12:33 04.02.2026)
Россия прекратила закупки тест-систем за рубежом, заявила Попова
Россия прекратила закупки тест-систем за рубежом, заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступает во время заседания в Совете Федерации РФ. 4 февраля 2026
Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступает во время заседания в Совете Федерации РФ. 4 февраля 2026
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия за 5 лет освободилась от закупки тест-систем за рубежом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"За последние пять лет мы полностью освободились от необходимости закупать какие-либо тест-системы", - сказала Попова в рамках "правительственного часа".
Она добавила, что ученые институтов Роспотребнадзора создали отечественные ферменты и базу расходников, поэтому в российских тест-системах нет ничего импортного.
Россия суверенна в части вакцинной безопасности, заявила Попова
Россия
Анна Попова
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
