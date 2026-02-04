https://ria.ru/20260204/rossiya-2072092111.html
ВС России получат 310 тысяч образцов техники в 2026 году
Поставка более 310 тысяч образцов техники и около 21 миллиона средств поражения планируется в 2026 году в российские войска, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.02.2026
ВС России получат 310 тыс образцов техники и около 21 млн средств поражения