Россия втрое нарастила поставки свинины в Индию
Россия втрое нарастила поставки свинины в Индию - РИА Новости, 04.02.2026
Россия втрое нарастила поставки свинины в Индию
Россия в январе-ноябре прошлого года экспортировала в Индию свинины на 1,8 миллиона долларов, что втрое больше показателя годом ранее, следует из расчетов РИА... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T20:53:00+03:00
2026-02-04T20:53:00+03:00
2026-02-04T20:53:00+03:00
экономика
россия
индия
бельгия
россия
индия
бельгия
экономика, россия, индия, бельгия
Экономика, Россия, Индия, Бельгия
Россия втрое нарастила поставки свинины в Индию
РИА Новости: Россия в 2025 году экспортировала в Индию свинины на $1,8 млн