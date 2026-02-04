Рейтинг@Mail.ru
Россия втрое нарастила поставки свинины в Индию - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:53 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/rossija-2072312044.html
Россия втрое нарастила поставки свинины в Индию
Россия втрое нарастила поставки свинины в Индию - РИА Новости, 04.02.2026
Россия втрое нарастила поставки свинины в Индию
Россия в январе-ноябре прошлого года экспортировала в Индию свинины на 1,8 миллиона долларов, что втрое больше показателя годом ранее, следует из расчетов РИА... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T20:53:00+03:00
2026-02-04T20:53:00+03:00
экономика
россия
индия
бельгия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978513157_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53ad65b5975b5b15f2e525e2b3706d4f.jpg
https://ria.ru/20260121/zoloto-2069287859.html
россия
индия
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978513157_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fa94249919165dd4d7e61e42677a081.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, индия, бельгия
Экономика, Россия, Индия, Бельгия
Россия втрое нарастила поставки свинины в Индию

РИА Новости: Россия в 2025 году экспортировала в Индию свинины на $1,8 млн

© iStock.com / dontree_mСвинина
Свинина - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© iStock.com / dontree_m
Свинина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия в январе-ноябре прошлого года экспортировала в Индию свинины на 1,8 миллиона долларов, что втрое больше показателя годом ранее, следует из расчетов РИА Новости по данным индийского министерства торговли и промышленности.
Так, стоимость поставок выросла до 1,8 миллиона долларов с 620 тысяч за аналогичный период годом ранее. Это стало рекордом для двусторонней торговли.
В результате Россия стала вторым основным поставщиком свинины на индийский рынок. Первое место у Бельгии с поставками на 2,28 миллиона долларов, а третье - у Италии с 310 тысячами долларов.
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Поставки золота из России в Индию подскочили до максимума
21 января, 12:56
 
ЭкономикаРоссияИндияБельгия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала