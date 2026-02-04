Россия втрое нарастила поставки свинины в Индию

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия в январе-ноябре прошлого года экспортировала в Индию свинины на 1,8 миллиона долларов, что втрое больше показателя годом ранее, следует из расчетов РИА Новости по данным индийского министерства торговли и промышленности.