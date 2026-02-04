https://ria.ru/20260204/rossija-2072291088.html
МИД России решительно осудил убийство сына Каддафи
МИД России решительно осудил убийство сына Каддафи - РИА Новости, 04.02.2026
МИД России решительно осудил убийство сына Каддафи
Россия решительно осуждает убийство в Ливии сына бывшего лидера страны Сейфульислама Каддафи, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T18:33:00+03:00
2026-02-04T18:33:00+03:00
2026-02-04T18:36:00+03:00
в мире
россия
ливия
зинтан
мария захарова
муаммар каддафи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/125763/39/1257633907_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_a307309400b4c7337e2294924888abaf.jpg
https://ria.ru/20260204/liviya-2072083904.html
россия
ливия
зинтан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/125763/39/1257633907_0:0:1728:1295_1920x0_80_0_0_81830277080c6774c464cc0403906b34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ливия, зинтан, мария захарова, муаммар каддафи
В мире, Россия, Ливия, Зинтан, Мария Захарова, Муаммар Каддафи
МИД России решительно осудил убийство сына Каддафи
МИД России решительно осудил убийство Сейфа аль-Ислама Каддафи