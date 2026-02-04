Рейтинг@Mail.ru
МИД России решительно осудил убийство сына Каддафи - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 04.02.2026 (обновлено: 18:36 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/rossija-2072291088.html
МИД России решительно осудил убийство сына Каддафи
МИД России решительно осудил убийство сына Каддафи - РИА Новости, 04.02.2026
МИД России решительно осудил убийство сына Каддафи
Россия решительно осуждает убийство в Ливии сына бывшего лидера страны Сейфульислама Каддафи, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T18:33:00+03:00
2026-02-04T18:36:00+03:00
в мире
россия
ливия
зинтан
мария захарова
муаммар каддафи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/125763/39/1257633907_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_a307309400b4c7337e2294924888abaf.jpg
https://ria.ru/20260204/liviya-2072083904.html
россия
ливия
зинтан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/125763/39/1257633907_0:0:1728:1295_1920x0_80_0_0_81830277080c6774c464cc0403906b34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ливия, зинтан, мария захарова, муаммар каддафи
В мире, Россия, Ливия, Зинтан, Мария Захарова, Муаммар Каддафи
МИД России решительно осудил убийство сына Каддафи

МИД России решительно осудил убийство Сейфа аль-Ислама Каддафи

© AP Photo / Ben Curtis, FileСейф аль-Ислам Каддафи
Сейф аль-Ислам Каддафи - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Ben Curtis, File
Сейф аль-Ислам Каддафи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Россия решительно осуждает убийство в Ливии сына бывшего лидера страны Сейфульислама Каддафи, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По поступившей информации, 3 февраля в городе Зинтан на западе Ливии при не выясненных пока обстоятельствах был убит старший сын бывшего лидера этой страны Муаммара Каддафи Сейфульислам. Решительно осуждаем это преступление", - приводятся слова Захаровой на сайте российского дипведомства.
Сейф аль-Ислам Каддафи - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Генпрокуратура Ливии подтвердила, что сына Каддафи застрелили
Вчера, 06:58
 
В миреРоссияЛивияЗинтанМария ЗахароваМуаммар Каддафи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала