Россия нарастила импорт креветок в 2025 году ﻿

"Импорт креветок помогает расширению ассортимента на внутреннем рынке. Россия завозит те виды, которые в нашей стране, в силу климатических условий, не производят или не добывают: аквакультурных креветок ваннамей, аквакультурных тигровых креветок, диких аргентинских креветок и еще более 25 видов тепловодных креветок. Импортные поставки способствуют повышению экономической и физической доступности продукции из креветок для населения РФ", - объяснили в аналитическом центре Рыбного Союза.