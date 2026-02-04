Россия нарастила импорт креветок в 2025 году ﻿

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия по итогам прошлого года нарастила импорт креветок на 2% в физическом и на 20% стоимостном выражениях, сообщил Рыбный союз на основе данных таможенных служб иностранных государств.
«
"Российский импорт креветок в 2025 году вырос (год к году) на 2% в весе и на 20% в деньгах", - говорится в сообщении.
Россия обновила рекорд по импорту кофе и чая из Японии
29 января, 12:52
Аналитики отметили, что динамика поставок в стоимостном выражении может объясняться колебанием мировых цен на креветки. По данным ФАО, с декабря 2024 по декабрь 2025 года они выросли на 15%.
«
"Импорт креветок помогает расширению ассортимента на внутреннем рынке. Россия завозит те виды, которые в нашей стране, в силу климатических условий, не производят или не добывают: аквакультурных креветок ваннамей, аквакультурных тигровых креветок, диких аргентинских креветок и еще более 25 видов тепловодных креветок. Импортные поставки способствуют повышению экономической и физической доступности продукции из креветок для населения РФ", - объяснили в аналитическом центре Рыбного Союза.
Помимо этого, там рассказали, что популярность креветок у россиян растет. В прошлом году продажи замороженных креветок в 8 крупных федеральных торговых сетях увеличились на 7% по сравнению с 2024 годом в натуральном выражении и на 15% в денежном.