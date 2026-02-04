Рейтинг@Mail.ru
Россия нарастила импорт креветок в 2025 году ﻿ - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/rossija-2072259671.html
Россия нарастила импорт креветок в 2025 году ﻿
Россия нарастила импорт креветок в 2025 году ﻿ - РИА Новости, 04.02.2026
Россия нарастила импорт креветок в 2025 году ﻿
Россия по итогам прошлого года нарастила импорт креветок на 2% в физическом и на 20% стоимостном выражениях, сообщил Рыбный союз на основе данных таможенных... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T16:44:00+03:00
2026-02-04T16:44:00+03:00
экономика
россия
индия
китай
фао
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000499599_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_6f01271bbb4e6e5aa689653e874861d6.jpg
https://ria.ru/20260129/import-2070961849.html
https://ria.ru/20260204/mintaj-2072238696.html
россия
индия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000499599_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_6eadc16cbdde7276277c2759f166da7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, индия, китай, фао
Экономика, Россия, Индия, Китай, ФАО
Россия нарастила импорт креветок в 2025 году ﻿

Россия в 2025 году нарастила импорт креветок на 2%

© РИА Новости / Евгений БиятовКреветки
Креветки - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Креветки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия по итогам прошлого года нарастила импорт креветок на 2% в физическом и на 20% стоимостном выражениях, сообщил Рыбный союз на основе данных таможенных служб иностранных государств.
«
"Российский импорт креветок в 2025 году вырос (год к году) на 2% в весе и на 20% в деньгах", - говорится в сообщении.
Кофе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Россия обновила рекорд по импорту кофе и чая из Японии
29 января, 12:52
Аналитики отметили, что динамика поставок в стоимостном выражении может объясняться колебанием мировых цен на креветки. По данным ФАО, с декабря 2024 по декабрь 2025 года они выросли на 15%.
Там добавили, что самыми крупными экспортерами в Россию стали Индия с ростом в 6%, до 19 тысяч тонн, Китай с ростом в 30%, до 9 тысяч тонн, Вьетнам - поставки выросли на 5%, до 8 тысяч тонн, Саудовская Аравия с ростом в 74%, до 7 тысяч тонн и Индонезия - прибавила 5%, до 2 тысяч тонн.
«
"Импорт креветок помогает расширению ассортимента на внутреннем рынке. Россия завозит те виды, которые в нашей стране, в силу климатических условий, не производят или не добывают: аквакультурных креветок ваннамей, аквакультурных тигровых креветок, диких аргентинских креветок и еще более 25 видов тепловодных креветок. Импортные поставки способствуют повышению экономической и физической доступности продукции из креветок для населения РФ", - объяснили в аналитическом центре Рыбного Союза.
Помимо этого, там рассказали, что популярность креветок у россиян растет. В прошлом году продажи замороженных креветок в 8 крупных федеральных торговых сетях увеличились на 7% по сравнению с 2024 годом в натуральном выражении и на 15% в денежном.
Добыча минтая на Курилах - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Названы самые популярные виды рыб в рационе россиян
Вчера, 15:44
 
ЭкономикаРоссияИндияКитайФАО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала