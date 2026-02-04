Рейтинг@Mail.ru
МИД будет следить за действиями Эстонии из-за закона о праве топить суда - РИА Новости, 04.02.2026
15:53 04.02.2026
МИД будет следить за действиями Эстонии из-за закона о праве топить суда
2026
МИД будет следить за действиями Эстонии из-за закона о праве топить суда

Флаг на здании посольства Эстонии в Москве
Флаг на здании посольства Эстонии в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Россия будет следить за действиями Эстонии в свете закона о праве военных топить "опасные и подозрительные" суда, а также призывает следовать нормам международного права, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Наша сторона будет реагировать соразмерно рискам и угрозам, которые исходят из Эстонии, от Эстонии. Пока что эстонцы не осмеливаются применять свое новое так называемое "законодательство в отношении судов под российским флагом". Вновь настоятельно призываем государство неукоснительно следовать нормам международного морского права, дабы не прослыть морскими пиратами, и будем внимательно следить за этой ситуацией, в частности, за действиями Эстонии", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Журналист напомнил Эстонии о судьбе Украины после антироссийской провокации
