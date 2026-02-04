https://ria.ru/20260204/rossija-2072241076.html
МИД будет следить за действиями Эстонии из-за закона о праве топить суда
МИД будет следить за действиями Эстонии из-за закона о праве топить суда - РИА Новости, 04.02.2026
МИД будет следить за действиями Эстонии из-за закона о праве топить суда
Россия будет следить за действиями Эстонии в свете закона о праве военных топить "опасные и подозрительные" суда, а также призывает следовать нормам... РИА Новости, 04.02.2026
в мире
эстония
россия
мария захарова
эстония
россия
