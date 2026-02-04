ЕР отчитается о работе по "Народной программе"

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. "Единая Россия" отчитается о работе по "Народной программе" на форумах "Есть результат", сообщается на сайте партии.

"Партия проведет по всей стране форумы с участием жителей регионов, общественников, экспертов в различных отраслях. Форумы состоятся под общим названием "Есть результат", — говорится в публикации.

По словам секретаря генсовета ЕР Владимира Якушева , задача состоит в том, чтобы представить жителям регионов конкретные примеры того, что было сделано. При этом важно не умалчивать о проблемах, которые решить пока не удалось, подчеркнул он.

Среди основных достижений "Народной программы" Якушев отметил обновление школьной инфраструктуры, социальную догазификацию, благоустройство общественных пространств, введение новых мер социальной поддержки, развитие экономики и преодоление санкций.

Секретарь генсовета добавил, что работа партии синхронизирована с национальными проектами и нацелена на то, чтобы страна развивалась и дальше.

"Каждый наш шаг должен отвечать запросу людей. Поэтому они вновь станут непосредственными соавторами новой "Народной программы" "Единой России", — заключил он.

С "Народной программой" единороссы шли на выборы в Госдуму в 2021 году. По словам председателя партии Дмитрия Медведева , этот документ представляет собой набор пожеланий, чаяний, потребностей, которые есть у людей, поэтому в нее должно быть включено максимум того, что волнует население. Для сбора предложений ЕР запустила портал, куда каждый россиянин мог бы внести свою инициативу.

В октябре Медведев объявил о начале работы над новой версией программы, а важнейшей задачей "Единой России" как политической силы назвал обеспечение финансирования ее положений.