ЕР отчитается о работе по "Народной программе"
13:33 04.02.2026 (обновлено: 16:15 04.02.2026)
ЕР отчитается о работе по "Народной программе"
ЕР отчитается о работе по "Народной программе" - РИА Новости, 04.02.2026
ЕР отчитается о работе по "Народной программе"
"Единая Россия" отчитается о работе по "Народной программе" на форумах "Есть результат", сообщается на сайте партии. РИА Новости, 04.02.2026
россия
владимир якушев
единая россия
госдума рф
политика
Новости
россия, владимир якушев, единая россия, госдума рф, политика
Россия, Владимир Якушев, Единая Россия, Госдума РФ, Политика
ЕР отчитается о работе по "Народной программе"

ЕР проведет форумы, где отчитается о выполнении "Народной программы"

Логотип партии "Единая Россия"
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Логотип партии "Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. "Единая Россия" отчитается о работе по "Народной программе" на форумах "Есть результат", сообщается на сайте партии.
"Партия проведет по всей стране форумы с участием жителей регионов, общественников, экспертов в различных отраслях. Форумы состоятся под общим названием "Есть результат", — говорится в публикации.
По словам секретаря генсовета ЕР Владимира Якушева, задача состоит в том, чтобы представить жителям регионов конкретные примеры того, что было сделано. При этом важно не умалчивать о проблемах, которые решить пока не удалось, подчеркнул он.
Среди основных достижений "Народной программы" Якушев отметил обновление школьной инфраструктуры, социальную догазификацию, благоустройство общественных пространств, введение новых мер социальной поддержки, развитие экономики и преодоление санкций.
Секретарь генсовета добавил, что работа партии синхронизирована с национальными проектами и нацелена на то, чтобы страна развивалась и дальше.
"Каждый наш шаг должен отвечать запросу людей. Поэтому они вновь станут непосредственными соавторами новой "Народной программы" "Единой России", — заключил он.
С "Народной программой" единороссы шли на выборы в Госдуму в 2021 году. По словам председателя партии Дмитрия Медведева, этот документ представляет собой набор пожеланий, чаяний, потребностей, которые есть у людей, поэтому в нее должно быть включено максимум того, что волнует население. Для сбора предложений ЕР запустила портал, куда каждый россиянин мог бы внести свою инициативу.
В октябре Медведев объявил о начале работы над новой версией программы, а важнейшей задачей "Единой России" как политической силы назвал обеспечение финансирования ее положений.
В этом году единый день голосования пройдет 20 сентября. Россиянам предстоит избрать новый состав Госдумы, глав семи регионов и депутатов 39 законодательных собраний.
Россия Владимир Якушев Единая Россия Госдума РФ Политика
 
 
