В Абу-Даби проходит встреча Алиева и Пашиняна
08:29 04.02.2026 (обновлено: 08:35 04.02.2026)
В Абу-Даби проходит встреча Алиева и Пашиняна
В Абу-Даби проходит встреча Алиева и Пашиняна
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в расширенном составе проходит в Абу-Даби, передает азербайджанское... РИА Новости, 04.02.2026
абу-даби, в мире, никол пашинян, ильхам алиев
Абу-Даби, В мире, Никол Пашинян, Ильхам Алиев
В Абу-Даби проходит встреча Алиева и Пашиняна

В Абу-Даби проходит встреча Алиева и Пашиняна в расширенном составе

© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в медиабанкНикол Пашинян и Ильхам Алиев
Никол Пашинян и Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
Перейти в медиабанк
БАКУ, 4 фев - РИА Новости. Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в расширенном составе проходит в Абу-Даби, передает азербайджанское агентство АзерТадж.
"В эти минуты в Абу-Даби проходит встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном в расширенном составе", - говорится в сообщении.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Алиев заявил о готовности внести вклад в устранение напряженности в регионе
31 января, 22:41
 
Абу-ДабиВ миреНикол ПашинянИльхам Алиев
 
 
