В Абу-Даби проходит встреча Алиева и Пашиняна
В Абу-Даби проходит встреча Алиева и Пашиняна - РИА Новости, 04.02.2026
В Абу-Даби проходит встреча Алиева и Пашиняна
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в расширенном составе проходит в Абу-Даби, передает азербайджанское...
2026-02-04T08:29:00+03:00
2026-02-04T08:29:00+03:00
2026-02-04T08:35:00+03:00
абу-даби
в мире
никол пашинян
ильхам алиев
абу-даби
абу-даби, в мире, никол пашинян, ильхам алиев
В Абу-Даби проходит встреча Алиева и Пашиняна
В Абу-Даби проходит встреча Алиева и Пашиняна в расширенном составе