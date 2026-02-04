Рейтинг@Mail.ru
Работу чат-бота ChatGPT полностью восстановили - РИА Новости, 04.02.2026
09:12 04.02.2026
Работу чат-бота ChatGPT полностью восстановили
Работа чат-бота ChatGPT полностью восстановлена после минувшего сбоя по всему миру, сообщила компания-разработчик OpenAI.
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Работа чат-бота ChatGPT полностью восстановлена после минувшего сбоя по всему миру, сообщила компания-разработчик OpenAI.
Согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, жалобы на работу ChatGPT начали поступать во вторник вечером примерно в 23.24 мск. Наибольшее количество сообщений поступило из США - более 12,5 тысяч. Также о неполадках сообщили пользователи из Германии (8,4 тысячи), Франции (2,4 тысячи), Италии (2,7 тысячи).
"Все затронутые службы в настоящее время полностью восстановлены", - сообщается на сайте OpenAI в отношении работы сервисов.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Эксперт оценила роль ИИ в будущих военных конфликтах
2 февраля, 03:17
 
