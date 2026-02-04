Работу чат-бота ChatGPT полностью восстановили

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Работа чат-бота ChatGPT полностью восстановлена после минувшего сбоя по всему миру, сообщила компания-разработчик OpenAI.

"Все затронутые службы в настоящее время полностью восстановлены", - сообщается на сайте OpenAI в отношении работы сервисов.