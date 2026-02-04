Рейтинг@Mail.ru
Над Белгородской областью сработала система ПВО - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:41 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/pvo-2072329452.html
Над Белгородской областью сработала система ПВО
Над Белгородской областью сработала система ПВО - РИА Новости, 04.02.2026
Над Белгородской областью сработала система ПВО
ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и Белгородским округом Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T22:41:00+03:00
2026-02-04T22:41:00+03:00
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933217583_0:164:1280:884_1920x0_80_0_0_35bc54ce0f46cb86f718e8cdc6b2f869.jpg
https://ria.ru/20260204/dron-2072315758.html
белгородская область
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933217583_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a13bce4b5dc9834d3259e803fb88a063.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
Над Белгородской областью сработала система ПВО

ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и Белгородским округом

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramУкрытие в Белгороде
Укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Укрытие в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и Белгородским округом Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским округом сработала наша система ПВО – сбиты воздушные цели противника", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что, предварительно, пострадавших нет.
Информация о последствиях на данный момент не поступает.
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Средства ПВО за шесть часов сбили 72 украинских дрона
Вчера, 21:14
 
ПроисшествияБелгородская областьБелгородВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала