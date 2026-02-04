https://ria.ru/20260204/pvo-2072329452.html
Над Белгородской областью сработала система ПВО
ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и Белгородским округом Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.02.2026
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
белгородская область
белгород
