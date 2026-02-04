https://ria.ru/20260204/pvo-2072317357.html
Российская ПВО сбила 72 украинских беспилотника
Российская ПВО сбила 72 украинских беспилотника - РИА Новости, 04.02.2026
Российская ПВО сбила 72 украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО с 14.00 до 20.00 мск сбили 72 украинских беспилотника над Белгородской, Курской и Брянской областями, Крымом, Краснодарским... РИА Новости, 04.02.2026
безопасность
республика крым
краснодарский край
азовское море
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика крым
краснодарский край
азовское море
Российская ПВО сбила 72 украинских беспилотника
Российская ПВО сбила 72 украинских беспилотника за 6 часов