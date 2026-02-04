Российская ПВО сбила 72 украинских беспилотника

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 14.00 до 20.00 мск сбили 72 украинских беспилотника над Белгородской, Курской и Брянской областями, Крымом, Краснодарским краем и Азовским морем, сообщило Минобороны России