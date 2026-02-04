Рейтинг@Mail.ru
21:29 04.02.2026
безопасность, республика крым, краснодарский край, азовское море, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Республика Крым, Краснодарский край, Азовское море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО сбила 72 украинских беспилотника

Российская ПВО сбила 72 украинских беспилотника за 6 часов

Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 14.00 до 20.00 мск сбили 72 украинских беспилотника над Белгородской, Курской и Брянской областями, Крымом, Краснодарским краем и Азовским морем, сообщило Минобороны России
"Четвертого февраля т.г. в период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 24 БПЛА – над акваторией Азовского моря, 23 БПЛА – над территорией Белгородской области, 14 БПЛА – над территорией Краснодарского края, шесть БПЛА – над территорией Республики Крым, три БПЛА – над территорией Курской области и два БПЛА – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
ПВО ночью уничтожила 64 украинских беспилотника
БезопасностьРеспублика КрымКраснодарский крайАзовское мореМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
