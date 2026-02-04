Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил ежегодно открывать Всероссийскую неделю детской книги - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:48 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/putin-2072320006.html
Путин поручил ежегодно открывать Всероссийскую неделю детской книги
Путин поручил ежегодно открывать Всероссийскую неделю детской книги - РИА Новости, 04.02.2026
Путин поручил ежегодно открывать Всероссийскую неделю детской книги
Президент РФ Владимир Путин поручил Минкультуры РФ и Минцифры России обеспечить ежегодное проведение торжественной церемонии открытия Всероссийской недели... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T21:48:00+03:00
2026-02-04T21:48:00+03:00
общество
россия
москва
владимир путин
ольга любимова
максут шадаев
дом союзов
российская государственная детская библиотека
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917186345_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_95b15540e1ca89aae25d05c7e90b909f.jpg
https://ria.ru/20260204/putin-2072289836.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757091348_716:109:3155:1938_1920x0_80_0_0_415f2633f45caab5feb6f06af3b59ada.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, владимир путин, ольга любимова, максут шадаев, дом союзов, российская государственная детская библиотека
Общество, Россия, Москва, Владимир Путин, Ольга Любимова, Максут Шадаев, Дом союзов, Российская государственная детская библиотека
Путин поручил ежегодно открывать Всероссийскую неделю детской книги

Путин утвердил поручение о проведении Всероссийской недели детской книги

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минкультуры РФ и Минцифры России обеспечить ежегодное проведение торжественной церемонии открытия Всероссийской недели детской книги в Колонном зале Дома союзов в Москве.
Глава государства утвердил перечень поручений по вопросам развития и поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.
"Минкультуры России совместно с Минцифры России и при участии федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российская государственная детская библиотека" и иных заинтересованных организаций с учетом ранее данного поручения обеспечивать ежегодное проведение в Колонном зале Дома союзов торжественной церемонии открытия Всероссийской недели детской книги", - сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Ответственными определены министр культуры РФ Ольга Любимова и глава минцифры РФ Максут Шадаев. Обозначенный срок доклада по данному поручению - до 1 апреля, далее - ежегодно.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Путин дал поручения по созданию факультетов русского языка в вузах
Вчера, 18:26
 
ОбществоРоссияМоскваВладимир ПутинОльга ЛюбимоваМаксут ШадаевДом союзовРоссийская государственная детская библиотека
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала