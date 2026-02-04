Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил создать в библиотеке цифрового контента раздел русского языка - РИА Новости, 04.02.2026
18:52 04.02.2026
Путин поручил создать в библиотеке цифрового контента раздел русского языка
Президент России Владимир Путин поручил создать в библиотеке цифрового образовательного контента раздел по изучению русского языка и литературы. РИА Новости, 04.02.2026
Путин поручил создать в библиотеке цифрового контента раздел русского языка

Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать в библиотеке цифрового образовательного контента раздел по изучению русского языка и литературы.
Соответствующий перечень поручений президента РФ Владимира Путина по вопросам развития и поддержки русского языка как государственного и языков народов России опубликован на сайте Кремля.
"Минпросвещения России совместно с советом при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ и общероссийской общественно­государственной просветительской организацией "Российское общество "Знание" обеспечить создание в библиотеке цифрового образовательного контента раздела по изучению русского языка и литературы, предусмотрев размещение в нем интерактивных заданий и видео лекций", - говорится в документе.
Срок исполнение 1 сентября 2027 года. Ответственными назначены министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава общества "Знание" Максим Древаль, советник президента РФ, председатель совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская.
Путин поручил разработать учебно-методический комплекс по русскому языку
Общество Россия Владимир Путин Сергей Кравцов Максим Древаль Российское общество "Знание"
 
 
