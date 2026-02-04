Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил провести конкурс "Читаем всей семьей" - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:04 04.02.2026 (обновлено: 18:18 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/putin-2072284377.html
Путин поручил провести конкурс "Читаем всей семьей"
Путин поручил провести конкурс "Читаем всей семьей" - РИА Новости, 04.02.2026
Путин поручил провести конкурс "Читаем всей семьей"
Президент России Владимир Путин поручил провести в 2026 году всероссийский интернет-конкурс "Читаем всей семьей" для популяризации семейного чтения. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T18:04:00+03:00
2026-02-04T18:18:00+03:00
владимир путин
россия
российская государственная детская библиотека
российское общество "знание"
российский книжный союз
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063312928_0:0:7077:3980_1920x0_80_0_0_8042e210447be0bab2d2afe01620adb9.jpg
https://ria.ru/20260204/putin-2072287386.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063313067_0:0:5911:4433_1920x0_80_0_0_e1f795d8e90f5159e95b21704e28d061.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, российская государственная детская библиотека , российское общество "знание", российский книжный союз, общество
Владимир Путин, Россия, Российская государственная детская библиотека , Российское общество "Знание", Российский Книжный Союз, Общество
Путин поручил провести конкурс "Читаем всей семьей"

Путин поручил провести конкурс "Читаем всей семьей" в 2026 году

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил провести в 2026 году всероссийский интернет-конкурс "Читаем всей семьей" для популяризации семейного чтения.
Соответствующий перечень поручений президента РФ Владимира Путина по вопросам развития и поддержки русского языка как государственного и языков народов России опубликован на сайте Кремля.
"Администрации президента Российской Федерации совместно с общероссийской общественно-государственной просветительской организацией "Российское общество "Знание", советом при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации... организовать и провести в 2026 году всероссийский интернет-конкурс аудиовизуального контента "Читаем всей семьей", направленный на популяризацию семейного чтения", - говорится в документе.
Также в документе указано, что организация конкурса должна реализоваться при участии Российской государственной детской библиотеки, Российского книжного союза и общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Путин поручил повысить качество подготовки учителей начальной школы
Вчера, 18:14
 
Владимир ПутинРоссияРоссийская государственная детская библиотекаРоссийское общество "Знание"Российский Книжный СоюзОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала