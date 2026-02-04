https://ria.ru/20260204/putin-2072210892.html
Путин назначил новых заместителей генпрокурора
Путин назначил новых заместителей генпрокурора - РИА Новости, 04.02.2026
Путин назначил новых заместителей генпрокурора
Президент РФ Владимир Путин назначил начальника главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ Сергей Бажутова и прокурора Кубани Сергея Табельского... РИА Новости, 04.02.2026
Путин назначил новых заместителей генпрокурора
Путин назначил Бажутова и Табельского заместителями генпрокурора