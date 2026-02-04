https://ria.ru/20260204/putin-2072126516.html
Путин вручит премии молодым ученым
Путин вручит премии молодым ученым
Путин вручит премии президента в области науки и инноваций
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг вручит премии главы государства в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год, сообщил помощник главы государства Андрей Фурсенко.
Президент РФ
награждает лауреатов премии в Кремле в День российской науки, но в 2026 году этот день выпадает на воскресенье, отметил Фурсенко
на пресс-конференции в среду.
"Принято решение... награждение провести раньше. Завтра будет проведено", - сказал Фурсенко.
Лауреатами премии стали сотрудники "Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов им. академика А. А. Бочвара" (входит в топливный дивизион "Росатома
") Александр Аникин и Павел Мосеев за создание бета-вольтаических источников энергии для автономных летательных систем и космических аппаратов.
Сотрудник Кубанского государственного университета Дмитрий Бутыльский удостоен премии за разработку мембран и мембранных методов селективного разделения и концентрирования ионов для малореагентной технологии извлечения лития из природных вод и техногенных растворов.
Ученые Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктория Ведюшкина, Владислав Кибкало и Глеб Белозеров стали лауреатами за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем.
А сотрудник Сколковского института науки и технологий
Артем Исаев награжден премией за исследование новых систем бактериального противовирусного иммунитета.
Премия президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых присуждается с 2008 года, ее размер составляет 5 миллионов рублей.