Рейтинг@Mail.ru
Путин вручит премии молодым ученым - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 04.02.2026 (обновлено: 11:58 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/putin-2072126516.html
Путин вручит премии молодым ученым
Путин вручит премии молодым ученым - РИА Новости, 04.02.2026
Путин вручит премии молодым ученым
Президент России Владимир Путин в четверг вручит премии главы государства в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год, сообщил помощник главы... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T11:26:00+03:00
2026-02-04T11:58:00+03:00
россия
андрей фурсенко
владимир путин
общество
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
сколковский институт науки и технологий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20250822/putin-2037093553.html
https://ria.ru/20251128/stereotip-2058522312.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, андрей фурсенко, владимир путин, общество, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сколковский институт науки и технологий
Россия, Андрей Фурсенко, Владимир Путин, Общество, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Сколковский институт науки и технологий
Путин вручит премии молодым ученым

Путин вручит премии президента в области науки и инноваций

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг вручит премии главы государства в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год, сообщил помощник главы государства Андрей Фурсенко.
Президент РФ награждает лауреатов премии в Кремле в День российской науки, но в 2026 году этот день выпадает на воскресенье, отметил Фурсенко на пресс-конференции в среду.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Российском федеральном ядерном центре - Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики в Сарове - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Путин назвал центр физики и математики в Сарове центром науки будущего
22 августа 2025, 23:35
"Принято решение... награждение провести раньше. Завтра будет проведено", - сказал Фурсенко.
Лауреатами премии стали сотрудники "Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов им. академика А. А. Бочвара" (входит в топливный дивизион "Росатома") Александр Аникин и Павел Мосеев за создание бета-вольтаических источников энергии для автономных летательных систем и космических аппаратов.
Сотрудник Кубанского государственного университета Дмитрий Бутыльский удостоен премии за разработку мембран и мембранных методов селективного разделения и концентрирования ионов для малореагентной технологии извлечения лития из природных вод и техногенных растворов.
Ученые Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктория Ведюшкина, Владислав Кибкало и Глеб Белозеров стали лауреатами за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем.
А сотрудник Сколковского института науки и технологий Артем Исаев награжден премией за исследование новых систем бактериального противовирусного иммунитета.
Премия президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых присуждается с 2008 года, ее размер составляет 5 миллионов рублей.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Стереотип, что аграрная наука не очень престижная, преодолен, заявил Путин
28 ноября 2025, 21:58
 
РоссияАндрей ФурсенкоВладимир ПутинОбществоГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Сколковский институт науки и технологий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала