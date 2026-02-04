https://ria.ru/20260204/putilkovo-2072175915.html
В подмосковном Путилково локализовали пожар в двух частных домах
В подмосковном Путилково локализовали пожар в двух частных домах
В подмосковном Путилково локализовали пожар в двух частных домах
Пожар в двух частных жилых домах в подмосковном Путилково удалось локализовать на площади 700 квадратных метров, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в...
2026-02-04T13:15:00+03:00
2026-02-04T13:15:00+03:00
2026-02-04T13:16:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
2026
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подмосковном Путилково локализовали пожар в двух частных домах
Пожар в двух домах в подмосковном Путилково локализовали на 700 квадратах