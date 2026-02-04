Рейтинг@Mail.ru
В подмосковном Путилково локализовали пожар в двух частных домах - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 04.02.2026 (обновлено: 13:16 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/putilkovo-2072175915.html
В подмосковном Путилково локализовали пожар в двух частных домах
В подмосковном Путилково локализовали пожар в двух частных домах - РИА Новости, 04.02.2026
В подмосковном Путилково локализовали пожар в двух частных домах
Пожар в двух частных жилых домах в подмосковном Путилково удалось локализовать на площади 700 квадратных метров, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T13:15:00+03:00
2026-02-04T13:16:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072172187_0:10:1280:730_1920x0_80_0_0_37ef8159defa17c28d345cba3afefd76.jpg
https://ria.ru/20260204/sauna-2072094528.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072172187_147:0:1134:740_1920x0_80_0_0_ab2a981a215161f4800e7c4689183f60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подмосковном Путилково локализовали пожар в двух частных домах

Пожар в двух домах в подмосковном Путилково локализовали на 700 квадратах

© Фото : КРАСНОГОРСК.НОВОСТИ/TelegramНа месте пожара в частных жилых домах в подмосковном Путилково. 4 февраля 2026
На месте пожара в частных жилых домах в подмосковном Путилково. 4 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : КРАСНОГОРСК.НОВОСТИ/Telegram
На месте пожара в частных жилых домах в подмосковном Путилково. 4 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пожар в двух частных жилых домах в подмосковном Путилково удалось локализовать на площади 700 квадратных метров, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.
"В 12.57 объявлена локализация пожара на площади 700 квадратных метров, без пострадавших", - сообщил собеседник агентства.
Площадь пожара в двух частных жилых домах в подмосковном Путилково достигла 700 квадратных метров, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб.
На месте пожара в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Следователь просит арестовать руководителя сауны в Кузбассе после пожара
Вчера, 09:03
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала