В Подмосковье загорелись два частных жилых дома
В Подмосковье загорелись два частных жилых дома
Два частных жилых дома загорелись в подмосковном Путилково, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 04.02.2026
В подмосковном Путилково загорелись два частных жилых дома