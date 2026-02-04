Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье загорелись два частных жилых дома - РИА Новости, 04.02.2026
12:31 04.02.2026
В Подмосковье загорелись два частных жилых дома
В Подмосковье загорелись два частных жилых дома
Два частных жилых дома загорелись в подмосковном Путилково, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 04.02.2026
московская область (подмосковье)
В Подмосковье загорелись два частных жилых дома

В подмосковном Путилково загорелись два частных жилых дома

© Фото : КРАСНОГОРСК.НОВОСТИ/TelegramНа месте пожара в частных жилых домах в подмосковном Путилково
На месте пожара в частных жилых домах в подмосковном Путилково - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : КРАСНОГОРСК.НОВОСТИ/Telegram
На месте пожара в частных жилых домах в подмосковном Путилково
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Два частных жилых дома загорелись в подмосковном Путилково, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На Путилковское шоссе горят два частных дома", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место происшествия прибыли дежурные расчеты спасателей. "Площадь пожара и сведения о пострадавших уточняются", - заключил собеседник агентства.
Владелец сауны, в которой погибли подростки, в суде - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Суд в Кемерово арестовал владельца сауны, где при пожаре погибли подростки
2 февраля, 12:10
 
