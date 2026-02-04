Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде заявили о массовых протестах на Украине - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:21 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/protest-2072064038.html
В Совфеде заявили о массовых протестах на Украине
В Совфеде заявили о массовых протестах на Украине - РИА Новости, 04.02.2026
В Совфеде заявили о массовых протестах на Украине
Массовые протесты периодически происходят на Украине из-за больших проблем в экономической и социальной сферах, рассказала РИА Новости сенатор от ДНР Наталья... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T00:21:00+03:00
2026-02-04T00:21:00+03:00
в мире
украина
донецкая народная республика
наталья никонорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_0:155:3071:1882_1920x0_80_0_0_7b6bdce008d6a0162cd95f6d85880065.jpg
https://ria.ru/20260203/vsu-2072054084.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_36071ddf8a30c6fe2b7a18f9192ed6c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донецкая народная республика, наталья никонорова
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Наталья Никонорова
В Совфеде заявили о массовых протестах на Украине

Сенатор Никонорова заявила о массовых протестах на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Массовые протесты периодически происходят на Украине из-за больших проблем в экономической и социальной сферах, рассказала РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова.
"Высокое напряжение во всех указанных сферах, в том числе и критическое состояние коммунальной сферы, периодически выливаются в массовые протесты", - сказала Никонорова.
Сенатор также отметила, что на Украине наблюдаются большие проблемы в экономической и социальных сферах.
"Известно о больших проблемах в экономической сфере, в частности, госбюджет давно лопнул по швам; в социальной сфере; а также о противостоянии украинцев с ТЦК (территориальными центрами комплектования - так на Украине называют военкоматы), спровоцированном насильственной мобилизацией", - сказала политик.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
На Украине разворовали более 600 тысяч долларов из средств для инвалидов
Вчера, 22:25
 
В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаНаталья Никонорова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала