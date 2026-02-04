Рейтинг@Mail.ru
Ле Пен рассказала, при каком условии не сможет баллотироваться в президенты - РИА Новости, 04.02.2026
10:58 04.02.2026
Ле Пен рассказала, при каком условии не сможет баллотироваться в президенты
Ле Пен рассказала, при каком условии не сможет баллотироваться в президенты
Глава парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что не сможет баллотироваться в президенты в 2027 году,... РИА Новости, 04.02.2026
Ле Пен рассказала, при каком условии не сможет баллотироваться в президенты

Ле Пен не сможет баллотироваться, если суд удовлетворит запрос прокуратуры

ПАРИЖ, 4 фев – РИА Новости. Глава парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что не сможет баллотироваться в президенты в 2027 году, если апелляционный суд Парижа удовлетворит требования прокуратуры по ее приговору по делу о растрате средств Европарламента.
Накануне прокуратура при апелляционном суде Парижа запросила оставить в силе запрет для Ле Пен избираться в органы госвласти в течение пяти лет, хотя и не стала запрашивать его немедленного исполнения. Немедленное исполнение приговора означает, что он вступает в силу сразу после оглашения, а не после окончательного его утверждения по итогам всех апелляций.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Вопрос отношений с Россией разделил партию Ле Пен, пишет Politico
28 января, 23:03
"Если требования прокуратуры будут удовлетворены, я не смогу участвовать в президентских выборах", - заявила Ле Пен телеканалу TF1.
Обвинение также запросило для нее лишение свободы на четыре года, из которых три года - условно, а один - под домашним арестом с электронным браслетом, а также штраф в размере 100 тысяч евро.
Если апелляционный суд Парижа удовлетворит требования прокуратуры, Ле Пен сможет попытаться оспорить приговор в Кассационном суде, однако он, вероятно, не успеет вынести решение до начала представления кандидатур на выборах. Таким образом, политик сможет баллотироваться, если ее оправдают или если длительность запрета избираться в госорганы будет сокращена менее чем до двух лет, передает TF1.
Апелляционный суд Парижа начал 13 января рассмотрение апелляции Марин Ле Пен на приговор суда по делу о хищении средств Европарламента от 31 марта 2025 года, по которому ей запрещено избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.
Слушания по апелляции продлятся до 12 февраля. Сама Ле Пен ранее заявляла, что решение по ее делу, вероятно, будет вынесено летом. Политик неоднократно заявляла, что в случае оправдательного приговора она будет участвовать в выборах, в противном случае партию "Национальное объединение" будет представлять её лидер Жордан Барделла.
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время предвыборного митинга в Реймсе - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Ле Пен сравнила законопроект о новом бюджете Франции с Чернобылем
23 января, 13:21
 
В миреПарижМарин Ле ПенЕвропарламентФранция
 
 
