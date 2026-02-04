Ле Пен рассказала, при каком условии не сможет баллотироваться в президенты

ПАРИЖ, 4 фев – РИА Новости. Глава парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что не сможет баллотироваться в президенты в 2027 году, если апелляционный суд Парижа удовлетворит требования прокуратуры по ее приговору по делу о растрате средств Европарламента.

Накануне прокуратура при апелляционном суде Парижа запросила оставить в силе запрет для Ле Пен избираться в органы госвласти в течение пяти лет, хотя и не стала запрашивать его немедленного исполнения. Немедленное исполнение приговора означает, что он вступает в силу сразу после оглашения, а не после окончательного его утверждения по итогам всех апелляций.

"Если требования прокуратуры будут удовлетворены, я не смогу участвовать в президентских выборах", - заявила Ле Пен телеканалу TF1.

Обвинение также запросило для нее лишение свободы на четыре года, из которых три года - условно, а один - под домашним арестом с электронным браслетом, а также штраф в размере 100 тысяч евро.

Если апелляционный суд Парижа удовлетворит требования прокуратуры, Ле Пен сможет попытаться оспорить приговор в Кассационном суде, однако он, вероятно, не успеет вынести решение до начала представления кандидатур на выборах. Таким образом, политик сможет баллотироваться, если ее оправдают или если длительность запрета избираться в госорганы будет сокращена менее чем до двух лет, передает TF1.

Апелляционный суд Парижа начал 13 января рассмотрение апелляции Марин Ле Пен на приговор суда по делу о хищении средств Европарламента от 31 марта 2025 года, по которому ей запрещено избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.