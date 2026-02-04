Площадь пожара в подмосковном Путилково достигла 700 квадратов

На месте пожара в частных жилых домах в подмосковном Путилково. 4 февраля 2026

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Площадь пожара в двух частных жилых домах в подмосковном Путилково достигла 700 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"Площадь пожара в Путилково увеличилась до 700 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.