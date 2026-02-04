https://ria.ru/20260204/pozhar-2072171520.html
Площадь пожара в подмосковном Путилково достигла 700 квадратов
Площадь пожара в двух частных жилых домах в подмосковном Путилково достигла 700 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T13:07:00+03:00
2026-02-04T13:07:00+03:00
2026-02-04T13:10:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье)
2026
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Площадь пожара в двух домах в подмосковном Путилково достигла 700 квадратов