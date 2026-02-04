Рейтинг@Mail.ru
10:01 04.02.2026 (обновлено: 10:04 04.02.2026)
На предприятии в Одесской области потушили масштабный пожар
На предприятии в Одесской области потушили масштабный пожар
Масштабный пожар произошел на предприятии в Одесской области на юге Украины, сообщили в среду в госслужбе по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T10:01:00+03:00
2026-02-04T10:04:00+03:00
в мире, одесская область, украина
На предприятии в Одесской области потушили масштабный пожар

На предприятии в Одесской области ликвидировали масштабный пожар

Пожар на предприятии в Одессе. 4 февраля 2026
© Фото : ГСЧС Украины в Одесской области
Пожар на предприятии в Одессе. 4 февраля 2026
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Масштабный пожар произошел на предприятии в Одесской области на юге Украины, сообщили в среду в госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
"Вспыхнул масштабный пожар на предприятии, который пожарные оперативно ликвидировали.", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госслужбы по ЧС.
При этом в ведомстве не уточняют, о каком предприятии идет речь.
