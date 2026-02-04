https://ria.ru/20260204/pozhar-2072105689.html
На предприятии в Одесской области потушили масштабный пожар
На предприятии в Одесской области потушили масштабный пожар - РИА Новости, 04.02.2026
На предприятии в Одесской области потушили масштабный пожар
Масштабный пожар произошел на предприятии в Одесской области на юге Украины, сообщили в среду в госслужбе по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости, 04.02.2026
На предприятии в Одесской области потушили масштабный пожар
На предприятии в Одесской области ликвидировали масштабный пожар
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Масштабный пожар произошел на предприятии в Одесской области на юге Украины, сообщили в среду в госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
"Вспыхнул масштабный пожар на предприятии, который пожарные оперативно ликвидировали.", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госслужбы по ЧС.
При этом в ведомстве не уточняют, о каком предприятии идет речь.