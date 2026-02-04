Рейтинг@Mail.ru
Минтранс рассказал, от чего зависит стоимость авиабилетов - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 04.02.2026 (обновлено: 13:09 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/poteshkin-2072172429.html
Минтранс рассказал, от чего зависит стоимость авиабилетов
Минтранс рассказал, от чего зависит стоимость авиабилетов - РИА Новости, 04.02.2026
Минтранс рассказал, от чего зависит стоимость авиабилетов
Замглавы Минтранса РФ Владимир Потешкин рассказал, что стоимость авиабилетов для пассажиров зависит от целого комплекса факторов, в том числе от логистики и... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T13:08:00+03:00
2026-02-04T13:09:00+03:00
экономика
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148211/15/1482111521_0:283:5424:3334_1920x0_80_0_0_07780dfcdd42e58f06b12eae0656e952.jpg
https://ria.ru/20260129/posadka-2070888363.html
https://ria.ru/20250711/aviabilety-2028477630.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148211/15/1482111521_302:0:5123:3616_1920x0_80_0_0_356e401436ff5cb7f11cb0bccf0449af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Минтранс рассказал, от чего зависит стоимость авиабилетов

Потешкин: стоимость авиабилетов зависит от логистики и цены комплектующих

© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Fotolia / Artur Marciniec
Авиабилеты и паспорта. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Замглавы Минтранса РФ Владимир Потешкин рассказал, что стоимость авиабилетов для пассажиров зависит от целого комплекса факторов, в том числе от логистики и цены комплектующих.
"Мы с вами прекрасно понимаем, что рост последних цен, он зависит от логистики, цены комплектующих и запасных частей. Нужно отметить, что у нас также происходит ежегодный рост стоимости керосина, поэтому вот эти вот факторы, они все, безусловно, влияют на конечный результат", — сказал Потешкин в рамках НАИС 2026 о стоимости авиабилетов.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Минтранс рассказал о правах россиян при посадке на запасном аэродроме
29 января, 03:23
Замглавы Минтранса РФ добавил, что без затрат невозможно выстроить технологическое лидерством и суверенитет, независимость от импортных комплектующих и кибербезопасность авиационной отрасли.
"Если говорить про факторы, также влияющие, мы должны говорить, что основное правило – спрос и предложение. Вот с учетом того, что на сегодняшний день есть определенный дефицит провозных мощностей, он и формирует, соответственно, тот запрос. Но я смею уверить вас, что если посмотреть на загрузку, то, о чем мы сегодня говорили, 89,5% под 90%, то спрос достаточно высокий", - пояснил Потешкин.
Он отметил, что согласно анализу Минтранса РФ, Росавиации и ФАС с 2019-го по 2025 год, рост средней цены на авиабилеты в два раза ниже, чем рост индекса потребительских цен за тот же период. Получается, что рынок сам сдерживает цены на авиабилеты, потому что понимает, что пассажир не полетит, если установить цену больше.
"Порядка 70% кресел реализуется по тарифам ниже экономически обоснованного уровня. Но отмечу, что это не убыток авиакомпании, а грамотная политика, которая позволяет заполнить самолеты и далее уже делать доступными перевозку для миллионов граждан, исходя из остатков", - сказал Потешкин.
Замглавы Минтранса РФ подчеркнул, что вопрос стоимости авиабилетов всегда волнует пассажиров и государство.
Билет на авиарейс - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Эксперт рассказал, как сэкономить до половины стоимости билета на самолет
11 июля 2025, 04:46
 
ЭкономикаРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала