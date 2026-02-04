Минтранс рассказал, от чего зависит стоимость авиабилетов

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Замглавы Минтранса РФ Владимир Потешкин рассказал, что стоимость авиабилетов для пассажиров зависит от целого комплекса факторов, в том числе от логистики и цены комплектующих.

"Мы с вами прекрасно понимаем, что рост последних цен, он зависит от логистики, цены комплектующих и запасных частей. Нужно отметить, что у нас также происходит ежегодный рост стоимости керосина, поэтому вот эти вот факторы, они все, безусловно, влияют на конечный результат", — сказал Потешкин в рамках НАИС 2026 о стоимости авиабилетов.

Замглавы Минтранса РФ добавил, что без затрат невозможно выстроить технологическое лидерством и суверенитет, независимость от импортных комплектующих и кибербезопасность авиационной отрасли.

"Если говорить про факторы, также влияющие, мы должны говорить, что основное правило – спрос и предложение. Вот с учетом того, что на сегодняшний день есть определенный дефицит провозных мощностей, он и формирует, соответственно, тот запрос. Но я смею уверить вас, что если посмотреть на загрузку, то, о чем мы сегодня говорили, 89,5% под 90%, то спрос достаточно высокий", - пояснил Потешкин.

Он отметил, что согласно анализу Минтранса РФ, Росавиации ФАС с 2019-го по 2025 год, рост средней цены на авиабилеты в два раза ниже, чем рост индекса потребительских цен за тот же период. Получается, что рынок сам сдерживает цены на авиабилеты, потому что понимает, что пассажир не полетит, если установить цену больше.

"Порядка 70% кресел реализуется по тарифам ниже экономически обоснованного уровня. Но отмечу, что это не убыток авиакомпании, а грамотная политика, которая позволяет заполнить самолеты и далее уже делать доступными перевозку для миллионов граждан, исходя из остатков", - сказал Потешкин.