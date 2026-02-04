Рейтинг@Mail.ru
Синоптик назвал регионы России, где резко потеплеет - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:57 04.02.2026 (обновлено: 10:22 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/poteplenie-2072066490.html
Синоптик назвал регионы России, где резко потеплеет
Синоптик назвал регионы России, где резко потеплеет - РИА Новости, 04.02.2026
Синоптик назвал регионы России, где резко потеплеет
Сильный перепад температур ожидается в Ростове-на-Дону и в Воронежской области, после 25-градусных морозов к выходным температура повысится до положительных... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T00:57:00+03:00
2026-02-04T10:22:00+03:00
общество
ростов-на-дону
воронежская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072114561_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_745e2408683f7b54fb40431cf18c5141.jpg
https://ria.ru/20260203/moskva-2071840951.html
ростов-на-дону
воронежская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072114561_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9acf950663e3c93a633f35e6e489527f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ростов-на-дону, воронежская область, россия
Общество, Ростов-на-Дону, Воронежская область, Россия
Синоптик назвал регионы России, где резко потеплеет

РИА Новости: потепление ожидается в Ростове-на-Дону и в Воронежской области

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЗима в Ростове-на-Дону
Зима в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Зима в Ростове-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Сильный перепад температур ожидается в Ростове-на-Дону и в Воронежской области, после 25-градусных морозов к выходным температура повысится до положительных значений, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Перепады температуры до 25 градусов известны и случаются особенно в зимнее время. Обычно это происходит наоборот, от нуля до минус 25, но бывает и от минус 25 до нуля градусов. Например, в ближайшее время очень сильный перепад температур будет в Ростове-на-Дону, в Воронежской области, там после 25-градусных морозов к выходным температура повысится до положительных значений", — рассказал Шувалов.
Прогулочный теплоход на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Вильфанд рассказал, когда в Москве закончатся морозы
Вчера, 06:02
 
ОбществоРостов-на-ДонуВоронежская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала