Синоптик назвал регионы России, где резко потеплеет

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Сильный перепад температур ожидается в Ростове-на-Дону и в Воронежской области, после 25-градусных морозов к выходным температура повысится до положительных значений, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.