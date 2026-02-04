https://ria.ru/20260204/postavki-2072131163.html
Турция в 2025 году рекордно нарастила поставки мандаринов в Россию
Турция в 2025 году рекордно нарастила поставки мандаринов в Россию
Поставки мандаринов из Турции в Россию за 2025 год выросли более чем на треть
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Поставки мандаринов из Турции в Россию по итогам 2025 года выросли более чем на треть, до максимума с 2017 года, выяснило РИА Новости, изучив данные турецкой статслужбы.
Так, общие объемы экспорта разных видов мандаринов Турцией
в Россию
составили 312,4 миллиона долларов - на 35,2% больше, чем годом ранее. Это стало максимумом с 2017 года (данных о торговле раньше этого года нет).
По итогам декабря прошлого года поставки мандаринов в РФ сократились в месячном выражении на 16,5% - до 75,6 миллиона долларов. В годовом выражении произошел рост в 1,8 раза.
Экспорт в Россию турецких мандаринов по итогам года составил 275,8 миллиона долларов (+38,8%), различных гибридов мандаринов - 36,6 миллиона (+17,3%), а клементинов - 15,2 тысячи долларов против 1,2 миллиона долларов годом ранее.