Турция в 2025 году рекордно нарастила поставки мандаринов в Россию

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Поставки мандаринов из Турции в Россию по итогам 2025 года выросли более чем на треть, до максимума с 2017 года, выяснило РИА Новости, изучив данные турецкой статслужбы.

Так, общие объемы экспорта разных видов мандаринов Турцией Россию составили 312,4 миллиона долларов - на 35,2% больше, чем годом ранее. Это стало максимумом с 2017 года (данных о торговле раньше этого года нет).

По итогам декабря прошлого года поставки мандаринов в РФ сократились в месячном выражении на 16,5% - до 75,6 миллиона долларов. В годовом выражении произошел рост в 1,8 раза.