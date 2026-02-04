https://ria.ru/20260204/posolstvo-2072267657.html
Посольство России в Ливии осудило убийство сына Каддафи
Посольство России в Ливии осуждает убийство сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама и надеется на полноценное расследование инцидента,... РИА Новости, 04.02.2026
в мире
россия
ливия
триполи
муаммар каддафи
айдар аганин (посол россии в ливии )
россия
ливия
триполи
