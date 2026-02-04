Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Ливии осудило убийство сына Каддафи - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/posolstvo-2072267657.html
Посольство России в Ливии осудило убийство сына Каддафи
Посольство России в Ливии осудило убийство сына Каддафи - РИА Новости, 04.02.2026
Посольство России в Ливии осудило убийство сына Каддафи
Посольство России в Ливии осуждает убийство сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама и надеется на полноценное расследование инцидента,... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T17:12:00+03:00
2026-02-04T17:12:00+03:00
в мире
россия
ливия
триполи
муаммар каддафи
айдар аганин (посол россии в ливии )
https://cdnn21.img.ria.ru/images/125763/39/1257633907_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_a307309400b4c7337e2294924888abaf.jpg
https://ria.ru/20260204/liviya-2072240953.html
россия
ливия
триполи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/125763/39/1257633907_0:0:1728:1295_1920x0_80_0_0_81830277080c6774c464cc0403906b34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ливия, триполи, муаммар каддафи, айдар аганин (посол россии в ливии )
В мире, Россия, Ливия, Триполи, Муаммар Каддафи, Айдар Аганин (посол России в Ливии )
Посольство России в Ливии осудило убийство сына Каддафи

РИА Новости: посольство в Ливии надеется на расследование убийства сына Каддафи

© AP Photo / Ben Curtis, FileСейф аль-Ислам Каддафи
Сейф аль-Ислам Каддафи - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Ben Curtis, File
Сейф аль-Ислам Каддафи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕНГАЗИ, 4 фев - РИА Новости. Посольство России в Ливии осуждает убийство сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама и надеется на полноценное расследование инцидента, заявил РИА Новости посол РФ в Триполи Айдар Аганин.
«
"Согласно поступившей информации, 3 февраля в городе Зинтан на западе Ливии при не выясненных пока обстоятельствах был убит старший сын бывшего лидера страны Муаммара Каддафи - Сейф аль-Ислам. Мы решительно осуждаем это преступление и выражаем надежду на проведение полного расследования инцидента и привлечение всех виновных к ответственности", - сказал Аганин.
Он также выразил искренние соболезнования семье и близким убитого.
Сейф аль-Ислам Каддафи - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Родственник сына Каддафи предположил, кто мог стоять за его убийством
Вчера, 15:53
 
В миреРоссияЛивияТриполиМуаммар КаддафиАйдар Аганин (посол России в Ливии )
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала