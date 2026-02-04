Рейтинг@Mail.ru
16:56 04.02.2026 (обновлено: 17:05 04.02.2026)
Посол: Дания не сообщила итоги расследования угроз российским дипломатам
Посол: Дания не сообщила итоги расследования угроз российским дипломатам
Посол: Дания не сообщила итоги расследования угроз российским дипломатам

Посол: Дания не сообщила результаты расследования угроз российским дипломатам

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкВладимир Барбин
© РИА Новости / Александр Натрускин
Владимир Барбин. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Власти Дании так и не проинформировали российское посольство о результатах расследования угроз сотрудникам дипмиссии, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
В июле 2025 года посол сообщил РИА Новости, что российские дипломаты в Дании подвергаются оскорблениям, запугиваниям, были случаи прямых угроз и незаконного проникновения в квартиры сотрудников дипмиссии.
"Новых инцидентов с тех пор не было. Однако посольство не было официально проинформировано о результатах расследования предыдущих случаев. Вопросы обеспечения безопасности дипмиссии и наших сотрудников по-прежнему требуют приоритетного внимания", - сказал Барбин.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
