В Дании хотят разместить производство украинского ВПК, заявил посол

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Дания хочет разместить на своей территории производство четырех-пяти компаний военно-промышленного комплекса Украины, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

Глава дипмиссии напомнил, что с декабря 2025 года украинской компанией Fire Points на полуострове Ютландия развертывается производство твердого топлива для крылатых ракет.