Рейтинг@Mail.ru
В Дании хотят разместить производство украинского ВПК, заявил посол - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 04.02.2026 (обновлено: 11:37 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/posol-2072126825.html
В Дании хотят разместить производство украинского ВПК, заявил посол
В Дании хотят разместить производство украинского ВПК, заявил посол - РИА Новости, 04.02.2026
В Дании хотят разместить производство украинского ВПК, заявил посол
Дания хочет разместить на своей территории производство четырех-пяти компаний военно-промышленного комплекса Украины, заявил в интервью РИА Новости посол России РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T11:26:00+03:00
2026-02-04T11:37:00+03:00
в мире
дания
украина
россия
владимир барбин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974811936_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_38a2a9c2b90cbdf244515f29b24b1992.jpg
https://ria.ru/20260204/daniya-2072073301.html
дания
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974811936_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7ca786d5da5e334cd8b0d625b0a8c00b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дания, украина, россия, владимир барбин
В мире, Дания, Украина, Россия, Владимир Барбин
В Дании хотят разместить производство украинского ВПК, заявил посол

Посол: Дания хочет разместить на своей территории производство украинского ВПК

© iStock.com / mathessВид на Копенгаген
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© iStock.com / mathess
Вид на Копенгаген. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Дания хочет разместить на своей территории производство четырех-пяти компаний военно-промышленного комплекса Украины, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
"Копенгаген намерен пригласить 4-5 высокотехнологичных предприятий военно-промышленного комплекса Украины основать производство на датской территории. На реализацию этой задачи Данией выделено порядка 70 миллионов евро", - сказал посол.
Глава дипмиссии напомнил, что с декабря 2025 года украинской компанией Fire Points на полуострове Ютландия развертывается производство твердого топлива для крылатых ракет.
"С датской стороны также проявляется значительный интерес к взаимодействию по беспилотным системам различных видов. Обсуждаются проекты совместных с Украиной производств в этой сфере с целью, в том числе, организации поставок на европейский рынок вооружений", - добавил Барбин.
Датские военные - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Дания активно готовится к войне с Россией, заявил посол
Вчера, 03:18
 
В миреДанияУкраинаРоссияВладимир Барбин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала