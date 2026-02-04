https://ria.ru/20260204/posol-2072126825.html
В Дании хотят разместить производство украинского ВПК, заявил посол
Дания хочет разместить на своей территории производство четырех-пяти компаний военно-промышленного комплекса Украины, заявил в интервью РИА Новости посол России РИА Новости, 04.02.2026
владимир барбин
