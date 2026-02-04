https://ria.ru/20260204/posol-2072095740.html
Россия в G20 поднимет вопрос захвата судов странами ЕС, заявил посол
Россия в G20 поднимет вопрос захвата судов странами ЕС, заявил посол - РИА Новости, 04.02.2026
Россия в G20 поднимет вопрос захвата судов странами ЕС, заявил посол
Россия с партнерами из стран мирового большинства в рамках "Группы двадцати" даст юридическую оценку пиратских захватов судов странами Европы, создающими... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T09:10:00+03:00
2026-02-04T09:10:00+03:00
2026-02-04T09:12:00+03:00
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия с партнерами из стран мирового большинства в рамках "Группы двадцати" даст юридическую оценку пиратских захватов судов странами Европы, создающими экономические риски, и потребует отказа от этой практики, рассказал РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
В разговоре на полях конференции Cloud X Day он отметил, что в связи с захватом судов отдельными странами ЕС
нарастают риски для транспортировки энергоресурсов и критической инфраструктуры. Это делает проблему важной для всех стран G20
, уверен дипломат.
"Дискуссия будет острой, сложной, неудобной, в первую очередь для Британии и Франции
. Но мы безусловно будем эти вопросы поднимать и вместе со странами мирового большинства требовать отказа от такой пиратской, каперской практики", - сказал посол агентству.
Собеседник подчеркнул, что Запад, идущий на захват судов, уже не может конкурировать честно.
"Они вынуждены применять, по сути, бандитские методы с тем, чтобы получить дивиденды, как это у них и принято, за счёт различных неоколониалиальных и захватнических практик", - заключил он.