Россия в G20 поднимет вопрос захвата судов странами ЕС, заявил посол

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия с партнерами из стран мирового большинства в рамках "Группы двадцати" даст юридическую оценку пиратских захватов судов странами Европы, создающими экономические риски, и потребует отказа от этой практики, рассказал РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

В разговоре на полях конференции Cloud X Day он отметил, что в связи с захватом судов отдельными странами ЕС нарастают риски для транспортировки энергоресурсов и критической инфраструктуры. Это делает проблему важной для всех стран G20 , уверен дипломат.

"Дискуссия будет острой, сложной, неудобной, в первую очередь для Британии и Франции . Но мы безусловно будем эти вопросы поднимать и вместе со странами мирового большинства требовать отказа от такой пиратской, каперской практики", - сказал посол агентству.

Собеседник подчеркнул, что Запад, идущий на захват судов, уже не может конкурировать честно.