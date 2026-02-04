Албания и Хорватия пытаются "подтянуть" Косово к ЕС и НАТО, заявил посол

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Албания и Хорватия пытаются "подтянуть" Косово к Евросоюзу и НАТО, заявил посол России в Тиране Алексей Зайцев.
"Что касается вопроса о попытках "подтянуть" Косово к Евросоюзу и НАТО, то это, безусловно, так. Прописано стремление к более тесному сотрудничеству и координации в вопросе полной интеграции Косово в региональные оборонные инициативы. Заявлена поддержка евроатлантических перспектив Косово, в том числе через предложение статуса участника натовской программы "Партнерство ради мира", - сказал Зайцев "Известиям".
Прописанные в заключенном соглашении меры прикладного военного сотрудничества напрямую завязаны на общую политику НАТО и ЕС, добавил он.
"Например, принятие неотложных мер по развитию оборонных возможностей увязывается с положениями стратегической концепции Североатлантического альянса, документа "Обязательство НАТО расширять производственный потенциал", оборонной доктрины Евросоюза "Стратегический компас" и плана перевооружения Европы "Готовность-2030", - добавил посол.
