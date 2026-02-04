Рейтинг@Mail.ru
Албания и Хорватия пытаются "подтянуть" Косово к ЕС и НАТО, заявил посол - РИА Новости, 04.02.2026
01:38 04.02.2026
Албания и Хорватия пытаются "подтянуть" Косово к ЕС и НАТО, заявил посол
Албания и Хорватия пытаются "подтянуть" Косово к ЕС и НАТО, заявил посол
Албания и Хорватия пытаются "подтянуть" Косово к Евросоюзу и НАТО, заявил посол России в Тиране Алексей Зайцев. РИА Новости, 04.02.2026
Албания и Хорватия пытаются "подтянуть" Косово к ЕС и НАТО, заявил посол

Посол Зайцев: Албания и Хорватия пытаются подтянуть Косово к ЕС и НАТО

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Албания и Хорватия пытаются "подтянуть" Косово к Евросоюзу и НАТО, заявил посол России в Тиране Алексей Зайцев.
"Что касается вопроса о попытках "подтянуть" Косово к Евросоюзу и НАТО, то это, безусловно, так. Прописано стремление к более тесному сотрудничеству и координации в вопросе полной интеграции Косово в региональные оборонные инициативы. Заявлена поддержка евроатлантических перспектив Косово, в том числе через предложение статуса участника натовской программы "Партнерство ради мира", - сказал Зайцев "Известиям".
Прописанные в заключенном соглашении меры прикладного военного сотрудничества напрямую завязаны на общую политику НАТО и ЕС, добавил он.
"Например, принятие неотложных мер по развитию оборонных возможностей увязывается с положениями стратегической концепции Североатлантического альянса, документа "Обязательство НАТО расширять производственный потенциал", оборонной доктрины Евросоюза "Стратегический компас" и плана перевооружения Европы "Готовность-2030", - добавил посол.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Вулин назвал милитаризацию Косово ружьем, которое выстрелит
27 января, 10:57
 
