В Азербайджане закрыли морские порты из-за погоды
10:06 04.02.2026 (обновлено: 10:15 04.02.2026)
В Азербайджане закрыли морские порты из-за погоды
В Азербайджане закрыли морские порты из-за погоды
В Азербайджане закрыли морские порты из-за погоды

БАКУ, 4 фев – РИА Новости. Морские порты Азербайджана закрыты из-за погодных условий на фоне сильного ветра, сообщили РИА Новости в госагентстве морского и портового транспорта республики.
"В связи с погодными условиями вход и выход во все порты закрыт. Все суда, находящиеся под местным и иностранным флагом, размещены на якорных стоянках и в укрытиях", - сообщили в агентстве.
Накануне национальная служба гидрометеорологии Азербайджана сообщила, что до 5 февраля на территории страны ожидаются резкие изменения погодных условий: прогнозируются сильный ветер, интенсивные осадки, включая снег, а также значительное понижение температуры.
