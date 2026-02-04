https://ria.ru/20260204/porty-2072107077.html
В Азербайджане закрыли морские порты из-за погоды
2026-02-04T10:06:00+03:00
азербайджан
в мире
азербайджан
БАКУ, 4 фев – РИА Новости. Морские порты Азербайджана закрыты из-за погодных условий на фоне сильного ветра, сообщили РИА Новости в госагентстве морского и портового транспорта республики.
"В связи с погодными условиями вход и выход во все порты закрыт. Все суда, находящиеся под местным и иностранным флагом, размещены на якорных стоянках и в укрытиях", - сообщили в агентстве.
Накануне национальная служба гидрометеорологии Азербайджана
сообщила, что до 5 февраля на территории страны ожидаются резкие изменения погодных условий: прогнозируются сильный ветер, интенсивные осадки, включая снег, а также значительное понижение температуры.