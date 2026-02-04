https://ria.ru/20260204/portnoj-2072197021.html
Умер клавишник "Песняров" Георгий Портной
Умер клавишник "Песняров" Георгий Портной - РИА Новости, 04.02.2026
Умер клавишник "Песняров" Георгий Портной
Участник ансамбля "Песняры" Георгий Портной скончался в Москве от сердечного приступа, прощание с ним пройдет 5 февраля сообщила певица Наталья Штурм. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T14:01:00+03:00
2026-02-04T14:01:00+03:00
2026-02-04T14:01:00+03:00
культура
москва
россия
наталья штурм
песняры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072196600_28:0:764:414_1920x0_80_0_0_e5594f2adc5b171731304756ffa9da70.jpg
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072196600_120:0:672:414_1920x0_80_0_0_3fe4324e422294eee73ff97bce39343e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, наталья штурм, песняры
Культура, Москва, Россия, Наталья Штурм, Песняры
Умер клавишник "Песняров" Георгий Портной
Клавишник "Песняров" Георгий Портной умер от сердечного приступа
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Участник ансамбля "Песняры" Георгий Портной скончался в Москве от сердечного приступа, прощание с ним пройдет 5 февраля сообщила певица Наталья Штурм.
"Скоропостижно скончался Георгий Портной, мой концертный директор, а также группы "Песняры" и Жени Осина. Сердечный приступ на улице Москвы, спасти не удалось", - написала она на своей странице в соцсети Instagram*.
Прощание с ним состоится 5 февраля в Савеловском ЦРО, а отпевание - в соседском храме на Миусском кладбище, добавила певица.
Портной в составе ансамбля "Песняры" был клавишником и бэк-вокалистом.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская