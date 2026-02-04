Умер клавишник "Песняров" Георгий Портной

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Участник ансамбля "Песняры" Георгий Портной скончался в Москве от сердечного приступа, прощание с ним пройдет 5 февраля сообщила певица Наталья Штурм.

"Скоропостижно скончался Георгий Портной, мой концертный директор, а также группы "Песняры" и Жени Осина. Сердечный приступ на улице Москвы, спасти не удалось", - написала она на своей странице в соцсети Instagram*.

Прощание с ним состоится 5 февраля в Савеловском ЦРО, а отпевание - в соседском храме на Миусском кладбище, добавила певица.

Портной в составе ансамбля "Песняры" был клавишником и бэк-вокалистом.