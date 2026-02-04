Рейтинг@Mail.ru
Умер клавишник "Песняров" Георгий Портной - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:01 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/portnoj-2072197021.html
Умер клавишник "Песняров" Георгий Портной
Умер клавишник "Песняров" Георгий Портной - РИА Новости, 04.02.2026
Умер клавишник "Песняров" Георгий Портной
Участник ансамбля "Песняры" Георгий Портной скончался в Москве от сердечного приступа, прощание с ним пройдет 5 февраля сообщила певица Наталья Штурм. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T14:01:00+03:00
2026-02-04T14:01:00+03:00
культура
москва
россия
наталья штурм
песняры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072196600_28:0:764:414_1920x0_80_0_0_e5594f2adc5b171731304756ffa9da70.jpg
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072196600_120:0:672:414_1920x0_80_0_0_3fe4324e422294eee73ff97bce39343e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, наталья штурм, песняры
Культура, Москва, Россия, Наталья Штурм, Песняры
Умер клавишник "Песняров" Георгий Портной

Клавишник "Песняров" Георгий Портной умер от сердечного приступа

© Фото : @nataliashturmУчастник ансамбля "Песняры" Георгий Портной
Участник ансамбля Песняры Георгий Портной - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : @nataliashturm
Участник ансамбля "Песняры" Георгий Портной. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Участник ансамбля "Песняры" Георгий Портной скончался в Москве от сердечного приступа, прощание с ним пройдет 5 февраля сообщила певица Наталья Штурм.
"Скоропостижно скончался Георгий Портной, мой концертный директор, а также группы "Песняры" и Жени Осина. Сердечный приступ на улице Москвы, спасти не удалось", - написала она на своей странице в соцсети Instagram*.
Прощание с ним состоится 5 февраля в Савеловском ЦРО, а отпевание - в соседском храме на Миусском кладбище, добавила певица.
Портной в составе ансамбля "Песняры" был клавишником и бэк-вокалистом.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
КультураМоскваРоссияНаталья ШтурмПесняры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала