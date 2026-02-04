https://ria.ru/20260204/pomosch-2072271816.html
В России установили сроки оказания медпомощи при проблемах с сердцем
В России установили сроки оказания медпомощи при проблемах с сердцем
В России установили сроки оказания медпомощи при проблемах с сердцем
Сроки проведения консультации врача при подозрении на сердечно-сосудистое заболевание в России не должны превышать трех рабочих дней
В России установили сроки оказания медпомощи при проблемах с сердцем
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Сроки проведения консультации врача при подозрении на сердечно-сосудистое заболевание в России не должны превышать трех рабочих дней, следует из правительственного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Кроме того, согласно документу, сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на сердечно-сосудистые заболевания не должны превышать семи рабочих дней с момента их назначения.
Также сроки ожидания оказания специализированной медицинской помощи, в том числе для лиц, находящихся в стационарах, не должны превышать семи рабочих дней со дня установления предварительного диагноза заболевания.