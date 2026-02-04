Рейтинг@Mail.ru
Полиция выясняет о других преступлениях подозреваемых в похищении в Пензе - РИА Новости, 04.02.2026
11:50 04.02.2026 (обновлено: 11:55 04.02.2026)
Полиция выясняет о других преступлениях подозреваемых в похищении в Пензе
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Полиция выясняет, какие еще преступления в нескольких регионах РФ совершили подозреваемые в похищении в Пензе, которых задерживали на Рублевке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее Волк сообщила, что полицейские со стрельбой задержали на Рублевском шоссе в Москве подозреваемого в похищении мужчины в Пензе, его сообщник ликвидирован, заложник убит. В СК РФ сообщили, что в Москве возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 УК РФ). По данным СУСК по Пензенской области, подозреваемые в период с 28 по 29 января на территории Октябрьского района Пензы похитили 39-летнего мужчину и убили его.
"Работа по установлению других эпизодов преступной деятельности фигурантов на территории нескольких субъектов Российской Федерации продолжается", - написала она в канале на платформе МАХ.
Работа СК РФ на месте обнаружения тела водителя такси вблизи улицы Большой Филевской в Москве. 4 февраля 2026 года - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
МВД раскрыло новые детали о жертвах подозреваемых в похищении в Пензе
