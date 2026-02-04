https://ria.ru/20260204/politsiya-2072132799.html
Полиция выясняет о других преступлениях подозреваемых в похищении в Пензе
Полиция выясняет о других преступлениях подозреваемых в похищении в Пензе - РИА Новости, 04.02.2026
Полиция выясняет о других преступлениях подозреваемых в похищении в Пензе
Полиция выясняет, какие еще преступления в нескольких регионах РФ совершили подозреваемые в похищении в Пензе, которых задерживали на Рублевке, сообщила... РИА Новости, 04.02.2026
происшествия
россия
ирина волк
пенза
москва
следственный комитет россии (ск рф)
Полиция выясняет о других преступлениях подозреваемых в похищении в Пензе
МВД: полиция выясняет о других преступлениях подозреваемых в похищении в Пензе