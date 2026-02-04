Беспилотники совершили 4 тыс. полетов в Нижегородской области в 2025 г.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев - РИА Новости. Более 4 тысяч полетов беспилотных воздушных судов совершено в Нижегородской области в 2025 году в рамках экспериментального правового режима, Более 4 тысяч полетов беспилотных воздушных судов совершено в Нижегородской области в 2025 году в рамках экспериментального правового режима, сообщает пресс-служба правительства региона.

Экспериментальный правовой режим (ЭПР) в Нижегородской области был внедрен в ноябре 2024 года для апробации перевозки грузов, выполнения авиационных работ, а также для проведения технологических испытаний. Оператором ЭПР в регионе выступает АНО "ГорькийТех".

"Нижегородская область комплексно работает над развитием отрасли беспилотных авиационных систем (БАС). Мы создаем инфраструктуру и вводим меры поддержки для производителей беспилотников, создали классы по подготовке будущих специалистов отрасли, внедрили комплекс правовых решений для системного использования БАС. По результатам 2025 года Нижегородская область вышла в лидеры по масштабному внедрению передовых беспилотных технологий в гражданские сферы", — приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Всего в 2025 году с использованием беспилотных авиационных систем был совершен 4021 полет. На сегодняшний день к полетам в рамках ЭПР допущено около 100 беспилотных авиационных судов.

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, благодаря уникальной правовой и технологической среде в 2025 году был осуществлен запуск около 30 проектов, связанных с испытаниями или применением беспилотных авиационных систем. Сегодня участники ЭПР при поддержке региона реализуют проекты в области логистики, мониторинга, картографии и по другим направлениям.

Так, на территории Нижегородской области впервые была успешно апробирована медицинская аэрологистика. Данное решение позволяет осуществлять доставку биологических материалов между медицинскими учреждениями города с помощью беспилотных воздушных судов, что существенно сокращает сроки постановки диагнозов.

Кроме того, экспериментальный правовой режим открыл возможности для развития городской аэрологистики — первой подобной практики в России. В рамках этого проекта совместно с организациями-партнерами в черте Нижнего Новгорода организована перевозка продуктов питания и малогабаритных товаров бытового назначения и другой продукции. Помимо логистики, ЭПР также создал условия для активного внедрения беспилотных авиационных систем в сферы мониторинга и аэрофотосъёмки.