В Тамбовской области приостановили движение поездов после схода вагонов
В Тамбовской области приостановили движение поездов после схода вагонов - РИА Новости, 04.02.2026
В Тамбовской области приостановили движение поездов после схода вагонов
Движение поездов приостановлено после схода грузовых вагонов в Тамбовской области, ожидается задержка поездов южного направления, сообщили РЖД. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T17:14:00+03:00
2026-02-04T17:14:00+03:00
2026-02-04T18:35:00+03:00
происшествия
тамбовская область
ржд
тамбовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072279947_0:437:751:1000_1920x0_80_0_0_bfed18b8e84f13cfcd5423b0d2dec083.jpg
В Тамбовской области приостановили движение поездов после схода вагонов
Движение поездов приостановили после схода грузовых вагонов в Тамбовской области