https://ria.ru/20260204/podmoskove-2072129727.html
Жителей Подмосковья предупредили о 30-градусных морозах
Жителей Подмосковья предупредили о 30-градусных морозах - РИА Новости, 04.02.2026
Жителей Подмосковья предупредили о 30-градусных морозах
Температура в Московской области опустится до -22, -24, местами значение термометра может достичь -30 градусов в ночь на 5 февраля, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T11:41:00+03:00
2026-02-04T11:41:00+03:00
2026-02-04T11:41:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
россия
гидрометцентр
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151392/96/1513929601_0:124:3203:1926_1920x0_80_0_0_bde98f8c904baa0469f6fc4ddbfafc25.jpg
https://ria.ru/20260117/gidromettsentr-2068471936.html
москва
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151392/96/1513929601_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_d80cc9bb4ccd4abd8002c1f1e17b541d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), россия, гидрометцентр, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Гидрометцентр, Погода
Жителей Подмосковья предупредили о 30-градусных морозах
Температура в Подмосковье ночью может опуститься до минус 30 градусов