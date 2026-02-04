Рейтинг@Mail.ru
Жителей Подмосковья предупредили о 30-градусных морозах
11:41 04.02.2026
Жителей Подмосковья предупредили о 30-градусных морозах
Жителей Подмосковья предупредили о 30-градусных морозах
москва, московская область (подмосковье), россия, гидрометцентр, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Гидрометцентр, Погода
Жителей Подмосковья предупредили о 30-градусных морозах

Температура в Подмосковье ночью может опуститься до минус 30 градусов

Трамвай в зимней Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Температура в Московской области опустится до -22, -24, местами значение термометра может достичь -30 градусов в ночь на 5 февраля, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре РФ.
"Пятого февраля переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью в Москве -24, -22 градуса, местами до -28, по области -27, -22 градуса, местами до -30 градусов. Днем в Москве -15, -13 градусов, по области -17, -12 градусов. Ветер слабый. Гололедица", - сказали в Гидрометцентре.
МоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияГидрометцентрПогода
 
 
