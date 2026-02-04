Рейтинг@Mail.ru
Россиянка, пострадавшая в катастрофе катера на Пхукете, остается в больнице - РИА Новости, 04.02.2026
07:39 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/pkhuket-2072087436.html
Россиянка, пострадавшая в катастрофе катера на Пхукете, остается в больнице
2026-02-04T07:39:00+03:00
2026-02-04T07:39:00+03:00
https://ria.ru/20260131/pkhuket-2071464716.html
Россиянка, пострадавшая в катастрофе катера на Пхукете, остается в больнице

РИА Новости: пострадавшая на Пхукете россиянка пока остается в больнице

© Кадр видео из соцсетейПоследствия столкновения туристического катера и малого рыболовного траулера в таиландских водах у островов Пхи-Пхи недалеко от Пхукета
Последствия столкновения туристического катера и малого рыболовного траулера в таиландских водах у островов Пхи-Пхи недалеко от Пхукета - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Кадр видео из соцсетей
Последствия столкновения туристического катера и малого рыболовного траулера в таиландских водах у островов Пхи-Пхи недалеко от Пхукета. Архивное фото
БАНГКОК, 4 фев – РИА Новости. Один из россиян, пострадавших 11 января в столкновении туристического катера с рыболовным траулером недалеко от таиландского туристического острова Пхукет, пока остается в больнице, сообщил РИА Новости в среду генеральный консул РФ в городе Пхукет Егор Иванов.
"В настоящее время в больнице на Пхукете пока остается один из россиян, пострадавших в столкновении туристического катера с рыболовным траулером 11 января, остальные пострадавшие граждане РФ выписаны из больниц и вернулись домой", - сообщил агентству глава российского консульского учреждения.
Ранее сообщалось, что в день катастрофы, в которой погибла 18-летняя гражданка России, в больницы Пхукета были доставлены для оказания стационарной и амбулаторной медицинской помощи 22 россиянина, двое из числа которых находились в тяжелом состоянии и были помещены в отделение реанимации. Через два дня, 13 января, в больнице оставались 17 россиян, а двое граждан РФ, получивших тяжелые травмы, были переведены из реанимации в обычные палаты.
11 января у берегов туристического острова Пхукет произошло столкновение туристического катера с малым рыболовным траулером, в результате которого погибла 18-летняя россиянка и получили травмы различной степени тяжести еще 22 гражданина России.
Здание международного аэропорта на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Российского туриста внезапно разбил полный паралич на Пхукете
31 января, 19:13
 
