Россиянка, пострадавшая в катастрофе катера на Пхукете, остается в больнице

БАНГКОК, 4 фев – РИА Новости. Один из россиян, пострадавших 11 января в столкновении туристического катера с рыболовным траулером недалеко от таиландского туристического острова Пхукет, пока остается в больнице, сообщил РИА Новости в среду генеральный консул РФ в городе Пхукет Егор Иванов.

Ранее сообщалось, что в день катастрофы, в которой погибла 18-летняя гражданка России, в больницы Пхукета были доставлены для оказания стационарной и амбулаторной медицинской помощи 22 россиянина, двое из числа которых находились в тяжелом состоянии и были помещены в отделение реанимации. Через два дня, 13 января, в больнице оставались 17 россиян, а двое граждан РФ, получивших тяжелые травмы, были переведены из реанимации в обычные палаты.